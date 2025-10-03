Рейтинг@Mail.ru
Депутат: власти Молдавии дискредитируют себя, избавляясь от конкурентов - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/moldaviya-2046283522.html
Депутат: власти Молдавии дискредитируют себя, избавляясь от конкурентов
Депутат: власти Молдавии дискредитируют себя, избавляясь от конкурентов - РИА Новости, 03.10.2025
Депутат: власти Молдавии дискредитируют себя, избавляясь от конкурентов
Власти Молдавии даже после парламентских выборов пытаются избавиться от конкурентов, которые вместе с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) прошли в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T21:30:00+03:00
2025-10-03T21:30:00+03:00
в мире
молдавия
россия
румыния
майя санду
джордже симион
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251003/moldaviya-2046261512.html
https://ria.ru/20251003/moldaviya-2046176423.html
https://ria.ru/20251002/moldaviya-2045919490.html
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, джордже симион, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, Джордже Симион, Евросоюз
Депутат: власти Молдавии дискредитируют себя, избавляясь от конкурентов

Депутат Цырдя: власти Молдавии пытаются избавиться от конкурентов после выборов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Власти Молдавии даже после парламентских выборов пытаются избавиться от конкурентов, которые вместе с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) прошли в парламент, считает депутат от оппозиционного патриотического блока Богдан Цырдя.
ЦИК Молдавии в пятницу рассмотрел жалобу ПДС и полиции против партии "Демократия дома", которой ставили в вину публикацию агитационных материалов на платформе TikTok в день тишины, а также вовлечение в кампанию иностранных официальных лиц бывшего кандидата в президенты Румынии, лидера оппозиционной румынской партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симиона. ПДС требовала аннулировать регистрацию партии в качестве политического конкурента. ЦИК постановил, что не может аннулировать регистрацию кандидата уже после выборов, поэтому информация о нарушениях будет передана Конституционному суду, которому предстоит утвердить мандаты новых депутатов. Тем не менее, "Демократия дома" в течение года не будет получать дотаций из госбюджета, которые положены всем партиям, попавшим в парламент, хотя, предварительно, она получит шесть мандатов из 101 возможного.
Выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию оппозиции на выборах
Вчера, 18:28
"ПДС полностью потеряла контакт с реальностью. Они уже не понимают, как жалко и отвратительно выглядит их попытка отобрать ещё три мандата у партии "Демократия дома", чтобы укрепить своё большинство и устранить опасного конкурента. Этим шагом они полностью дискредитируют самих себя, подтверждая обвинения в фальсификации выборов. И чтобы довести дело до абсурда, они фальсифицируют даже признание этих фактов", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
По его словам, представители ЕС выглядели нелепо, когда признали парламентские выборы в Молдавии и поздравили ПДС с победой.
"А теперь они выглядят ещё нелепее: в Копенгагене хвалят Санду за демократию в тот же день, когда рассматривается аннулирование мандатов депутатов партии, которая уже прошла в парламент. Хороший урок для фанов европейских стандартов демократии", - подчеркнул депутат.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, заявил Додон
Вчера, 14:20
При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Эксперт рассказал, почему в Молдавии голосовали за правящую партию
2 октября, 16:57
 
В миреМолдавияРоссияРумынияМайя СандуДжордже СимионЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала