Депутат: власти Молдавии дискредитируют себя, избавляясь от конкурентов

КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Власти Молдавии даже после парламентских выборов пытаются избавиться от конкурентов, которые вместе с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) прошли в парламент, считает депутат от оппозиционного патриотического блока Богдан Цырдя.

"ПДС полностью потеряла контакт с реальностью. Они уже не понимают, как жалко и отвратительно выглядит их попытка отобрать ещё три мандата у партии "Демократия дома", чтобы укрепить своё большинство и устранить опасного конкурента. Этим шагом они полностью дискредитируют самих себя, подтверждая обвинения в фальсификации выборов. И чтобы довести дело до абсурда, они фальсифицируют даже признание этих фактов", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.