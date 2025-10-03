Депутат: власти Молдавии дискредитируют себя, избавляясь от конкурентов

КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Власти Молдавии даже после парламентских выборов пытаются избавиться от конкурентов, которые вместе с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) прошли в парламент, считает депутат от оппозиционного патриотического блока Богдан Цырдя.
ЦИК Молдавии в пятницу рассмотрел жалобу ПДС и полиции против партии "Демократия дома", которой ставили в вину публикацию агитационных материалов на платформе TikTok в день тишины, а также вовлечение в кампанию иностранных официальных лиц бывшего кандидата в президенты Румынии, лидера оппозиционной румынской партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симиона. ПДС требовала аннулировать регистрацию партии в качестве политического конкурента. ЦИК постановил, что не может аннулировать регистрацию кандидата уже после выборов, поэтому информация о нарушениях будет передана Конституционному суду, которому предстоит утвердить мандаты новых депутатов. Тем не менее, "Демократия дома" в течение года не будет получать дотаций из госбюджета, которые положены всем партиям, попавшим в парламент, хотя, предварительно, она получит шесть мандатов из 101 возможного.
"ПДС полностью потеряла контакт с реальностью. Они уже не понимают, как жалко и отвратительно выглядит их попытка отобрать ещё три мандата у партии "Демократия дома", чтобы укрепить своё большинство и устранить опасного конкурента. Этим шагом они полностью дискредитируют самих себя, подтверждая обвинения в фальсификации выборов. И чтобы довести дело до абсурда, они фальсифицируют даже признание этих фактов", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
По его словам, представители ЕС выглядели нелепо, когда признали парламентские выборы в Молдавии и поздравили ПДС с победой.
"А теперь они выглядят ещё нелепее: в Копенгагене хвалят Санду за демократию в тот же день, когда рассматривается аннулирование мандатов депутатов партии, которая уже прошла в парламент. Хороший урок для фанов европейских стандартов демократии", - подчеркнул депутат.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%.
При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.