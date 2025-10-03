Экс-депутата Молдавии задержали после попытки сбежать на Украину

КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Против находившегося в розыске за мошенничество и незаконное обогащение молдавского экс-депутата Молдавии Константина Цуцу заведено новое дело по факту незаконного пересечения границы Молдавии с Украиной, сообщила в пятницу пресс-служба полиции республики.