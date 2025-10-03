Рейтинг@Mail.ru
20:01 03.10.2025
Экс-депутата Молдавии задержали после попытки сбежать на Украину
Экс-депутата Молдавии задержали после попытки сбежать на Украину
в мире, молдавия, россия, кишинев, владимир плахотнюк, ренато усатый
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый
© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Против находившегося в розыске за мошенничество и незаконное обогащение молдавского экс-депутата Молдавии Константина Цуцу заведено новое дело по факту незаконного пересечения границы Молдавии с Украиной, сообщила в пятницу пресс-служба полиции республики.
Суд в Кишиневе 22 сентября постановил объявить Цуцу в международный розыск, его обвиняют в мошенничестве и незаконном обогащении. В четверг вечером экс-депутат был задержан при попытке въехать в Молдавию. Он помещен в изолятор в Кишиневе.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Житель Украины попытался перелететь в Молдавию на параплане
8 августа, 12:05
"Полиция сообщает подробности задержания Константина Цуцу, который находится в розыске и проходит по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного пересечения государственной границы. В последнее время он находился на территории левобережья Днестра и, узнав, что является фигурантом уголовного дела, возбужденного по данному факту, вновь незаконно пересек границу с Украиной", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Следствие считает, что Цуцу планировал легализовать свое нахождение в Молдавии и через посредников пытался подкупить сотрудников пограничной полиции, чтобы беспрепятственно въехать в республику.
Уголовные дела против Цуцу возбудили в 2019 году. Тогда следствие установило, что экс-депутат получил 20 тысяч евро от родственников мужчины, который находился под арестом. В обмен Цуцу обещал повлиять на прокуроров и помочь мужчине выйти на свободу, хотя реального влияния на правоохранительные органы не имел. Также, по данным прокуроров, было обнаружено, что имущество экс-депутата включало в себя автомобили и недвижимость, стоимость которых значительно превышала доходы Цуцу. Цуцу в прошлом профессиональный спортсмен, с 2014 по 2018 годы был депутатом от Демпартии, которую на тот момент возглавлял Владимир Плахотнюк. МВД России ранее заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков, он был одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, работу которого координировал Цуцу.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Глава Румынии предложил Молдавии повторить путь Украины, считает эксперт
3 сентября, 14:29
 
