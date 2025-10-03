ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию оппозиции на выборах

КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию оппозиционной партии "Демократия дома" на парламентских выборах в ответ на жалобы партии "Действие и солидарность" и полиции, поскольку процесс голосования уже завершен, заявила в пятницу глава комиссии Анжела Караман.

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) направила жалобу в ЦИК из-за видеороликов, в которых лидер румынской оппозиционной партии AUR Джеордже Симион призывал молдавских избирателей поддержать партию"Демократия Дома", возглавляемую Василием Костюком. Более того, видеоролики с этими призывами были выложены в каналах активистов партии в TikTok в день тишины. Сам Костюк неоднократно утверждал, что не обращался к румынскому политику с просьбой об агитации. Тем не менее, ПДС увидела в этом вовлечение иностранных политиков в избирательную кампанию, что запрещено местным законодательством. Также ПДС подчеркивает, что в отношении Симиона действует запрет на въезд в Молдавию из-за соображений угроз национальной безопасности, поэтому они требуют для Костюка максимально жесткое наказание в виде аннулирования его регистрации в качестве избирательного конкурента. ЦИК также рассматривает жалобу национального инспектората расследований о том, что на платформе TikTok в день тишины 4 канала публиковали агитационные ролики в поддержку партии "Демократия дома". Костюк утверждает, что не имеет отношения к этим каналам и не спонсировал их.

"ЦИК постановил частично удовлетворить жалобу ПДС и учесть жалобу Инспектората полиции, признать повторное нарушение Избирательного кодекса избирательным конкурентом партии "Демократия дома", применить в отношении избирательного конкурента наказание в виде лишение ассигнований из государственного бюджета за достижения на выборах на протяжении 12 месяцев, начиная с ноября. Проект утвержден голосами 5 членов комиссии", - сказала Караман на заседании ЦИК.

Замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что ситуация будет детально отражена в отчете ЦИК о проведении выборов для Конституционного суда, который должен утвердить итоги голосования. Согласно местному законодательству, Центризбирком не имеет права аннулировать регистрацию кандидата, поскольку выборы уже прошли.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду , и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. Ранее в пятницу лидер входящей в Патриотический блок Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, пытаясь исключить партию "Демократия дома".