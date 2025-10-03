Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию оппозиции на выборах - РИА Новости, 03.10.2025
18:28 03.10.2025
ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию оппозиции на выборах
ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию оппозиции на выборах
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, игорь додон, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Игорь Додон, Парламентские выборы в Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию оппозиционной партии "Демократия дома" на парламентских выборах в ответ на жалобы партии "Действие и солидарность" и полиции, поскольку процесс голосования уже завершен, заявила в пятницу глава комиссии Анжела Караман.
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) направила жалобу в ЦИК из-за видеороликов, в которых лидер румынской оппозиционной партии AUR Джеордже Симион призывал молдавских избирателей поддержать партию"Демократия Дома", возглавляемую Василием Костюком. Более того, видеоролики с этими призывами были выложены в каналах активистов партии в TikTok в день тишины. Сам Костюк неоднократно утверждал, что не обращался к румынскому политику с просьбой об агитации. Тем не менее, ПДС увидела в этом вовлечение иностранных политиков в избирательную кампанию, что запрещено местным законодательством. Также ПДС подчеркивает, что в отношении Симиона действует запрет на въезд в Молдавию из-за соображений угроз национальной безопасности, поэтому они требуют для Костюка максимально жесткое наказание в виде аннулирования его регистрации в качестве избирательного конкурента. ЦИК также рассматривает жалобу национального инспектората расследований о том, что на платформе TikTok в день тишины 4 канала публиковали агитационные ролики в поддержку партии "Демократия дома". Костюк утверждает, что не имеет отношения к этим каналам и не спонсировал их.
Санду судится с односельчанкой, обвинившей ее деда в депортациях молдаван
Вчера, 15:51
"ЦИК постановил частично удовлетворить жалобу ПДС и учесть жалобу Инспектората полиции, признать повторное нарушение Избирательного кодекса избирательным конкурентом партии "Демократия дома", применить в отношении избирательного конкурента наказание в виде лишение ассигнований из государственного бюджета за достижения на выборах на протяжении 12 месяцев, начиная с ноября. Проект утвержден голосами 5 членов комиссии", - сказала Караман на заседании ЦИК.
Замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что ситуация будет детально отражена в отчете ЦИК о проведении выборов для Конституционного суда, который должен утвердить итоги голосования. Согласно местному законодательству, Центризбирком не имеет права аннулировать регистрацию кандидата, поскольку выборы уже прошли.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. Ранее в пятницу лидер входящей в Патриотический блок Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, пытаясь исключить партию "Демократия дома".
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
29 сентября, 16:55
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуИгорь ДодонПарламентские выборы в Молдавии
 
 
