Рейтинг@Mail.ru
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/moldaviya-2046176669.html
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат - РИА Новости, 03.10.2025
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат
Румыния хотела бы присоединить к себе Молдавию, но только с Приднестровской Молдавской Республикой, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:21:00+03:00
2025-10-03T14:21:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
россия
никушор дан
майя санду
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_4d30fab417a9ac8e86d843c90f62299b.jpg
https://ria.ru/20251001/pridnestrove-2045692516.html
https://ria.ru/20251001/pridnestrove-2045738039.html
https://ria.ru/20251001/ekonomika-2045701732.html
молдавия
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a68717cda4ef5d16d01862bff4dec4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, россия, никушор дан, майя санду, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Никушор Дан, Майя Санду, Мария Захарова, Евросоюз
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат

Шорников: Румыния хотела бы присоединить к себе Молдавию только вместе с ПМР

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Румыния хотела бы присоединить к себе Молдавию, но только с Приднестровской Молдавской Республикой, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровье могло бы быть реинтегрировано в состав Молдавии на правах автономии по примеру Гагаузии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз. В Тирасполе резко отреагировали на слова президента Румынии, как заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов предложенное Даном присоединение ПМР к Молдавии по модели автономии Гагаузии приведет к расправе над жителями ПМР.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии
1 октября, 17:56
Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
"Интересно, что в отношении судьбы Приднестровья мнения Майи Санду (президент Молдавии - ред.) и Никушора Дана разошлись. Санду Приднестровье не нужно, там живет электорат, который, в случае обретения полноты избирательных прав снесет ее режим на любых выборах. Поэтому приднестровцев лучше держать от Молдовы подальше, и в Евросоюз вступать без них. А вот Никушор Дан почему-то не видит никакой евроинтеграции Молдовы без Приднестровья, даже настаивает на автономном его статусе", - сказал Шорников.
По его мнению, румыны понимают молдавскую евроинтеграцию как присоединение Молдавии к Румынии.
"Но сама по себе Молдова румынам не особо интересна, во многом она воспринимается как балласт – там слишком много пенсионеров, которых надо содержать, и слишком мало активов. Румынам гораздо интереснее Приднестровье, где сохранен мощнейший промышленный потенциал, заложенный еще в советские времена. Поэтому Молдова им нужна только вместе с Приднестровьем. Если бы это было не так, то свою "унирю" ("объединение" – перевод с румынского – ред.) они бы давно уже реализовали", - отметил Шорников.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР
1 октября, 22:45
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Миротворческая операция России позволяет развивать экономику, заявили в ПМР
1 октября, 18:26
 
В миреМолдавияРумынияРоссияНикушор ДанМайя СандуМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала