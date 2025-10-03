Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат

"Но сама по себе Молдова румынам не особо интересна, во многом она воспринимается как балласт – там слишком много пенсионеров, которых надо содержать, и слишком мало активов. Румынам гораздо интереснее Приднестровье, где сохранен мощнейший промышленный потенциал, заложенный еще в советские времена. Поэтому Молдова им нужна только вместе с Приднестровьем. Если бы это было не так, то свою "унирю" ("объединение" – перевод с румынского – ред.) они бы давно уже реализовали", - отметил Шорников.