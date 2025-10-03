Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат

ТИРАСПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Румыния хотела бы присоединить к себе Молдавию, но только с Приднестровской Молдавской Республикой, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровье могло бы быть реинтегрировано в состав Молдавии на правах автономии по примеру Гагаузии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз. В Тирасполе резко отреагировали на слова президента Румынии, как заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов предложенное Даном присоединение ПМР к Молдавии по модели автономии Гагаузии приведет к расправе над жителями ПМР.
Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
"Интересно, что в отношении судьбы Приднестровья мнения Майи Санду (президент Молдавии - ред.) и Никушора Дана разошлись. Санду Приднестровье не нужно, там живет электорат, который, в случае обретения полноты избирательных прав снесет ее режим на любых выборах. Поэтому приднестровцев лучше держать от Молдовы подальше, и в Евросоюз вступать без них. А вот Никушор Дан почему-то не видит никакой евроинтеграции Молдовы без Приднестровья, даже настаивает на автономном его статусе", - сказал Шорников.
По его мнению, румыны понимают молдавскую евроинтеграцию как присоединение Молдавии к Румынии.
"Но сама по себе Молдова румынам не особо интересна, во многом она воспринимается как балласт – там слишком много пенсионеров, которых надо содержать, и слишком мало активов. Румынам гораздо интереснее Приднестровье, где сохранен мощнейший промышленный потенциал, заложенный еще в советские времена. Поэтому Молдова им нужна только вместе с Приднестровьем. Если бы это было не так, то свою "унирю" ("объединение" – перевод с румынского – ред.) они бы давно уже реализовали", - отметил Шорников.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.