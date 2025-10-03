Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, заявил Додон - РИА Новости, 03.10.2025
14:20 03.10.2025
Власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, заявил Додон
Власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, пытаясь исключить партию "Демократия дома", прошедшую по результатам выборов в парламент республики, РИА Новости, 03.10.2025
Власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, заявил Додон

Додон: власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, пытаясь исключить партию "Демократия дома", прошедшую по результатам выборов в парламент республики, заявил лидер входящей в Патриотический блок партии социалистов Игорь Додон.
В пятницу ЦИК рассмотрит жалобу полиции в отношении партии "Демократия Дома", возглавляемой Василием Костюком и получившей, по неофициальным данным, шесть мест в парламенте. Костюка обвиняют в нарушениях во время избирательной кампании. Полиция утверждает, что он потратил деньги на спонсирование постов в TikTok.
Эксперт рассказал, почему в Молдавии голосовали за правящую партию
2 октября, 16:57
2 октября, 16:57
"Намерение власти через подконтрольные ей учреждения аннулировать избирательные результаты некоторых прошедших в парламент формирований станет последним, фатальным ударом по правовому государству, принципам демократического голосования и воле народа. Все понимают политическую ставку: соросовское большинство Майи Санду довольно хрупкое, и (правящая в республике политсила) ПДС хочет укрепить свои позиции путем захвата еще двух-трех депутатских мандатов. Однако такой шаг лишь усилит необходимость полной отмены результатов выборов... и организации повторного парламентского голосования. Повторные или досрочные выборы становятся неизбежным сценарием, который сегодняшняя диктаторская власть порождает своими собственными злоупотреблениями и антиконституционными отклонениями", - написал в своем Telegram-канале Додон.
По его словам, на прошедших парламентских выборах ПДС сумела получить электоральный результат выше социологических прогнозов. "То есть очень и очень сомнительным способом, по очень простой причине — эта партия захватила избирательный процесс. Список злоупотреблений, нарушений и антидемократических манипуляций велик. Все они сейчас рассматриваются в ЦИК и судебных инстанциях на основании жалоб, поданных Патриотическим избирательным блоком. В таких отягчающих обстоятельствах новое парламентское большинство ПДС лишено необходимых легитимности и законности", - подчеркнул Додон.
В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
"Что за победа?" На Западе выразили недоумение после выборов в Молдавии
29 сентября, 17:13
29 сентября, 17:13
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
В Кремле отметили странности и нарушения на выборах в Молдавии
2 октября, 11:51
2 октября, 11:51
 
