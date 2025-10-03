Власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, заявил Додон

По его словам, на прошедших парламентских выборах ПДС сумела получить электоральный результат выше социологических прогнозов. "То есть очень и очень сомнительным способом, по очень простой причине — эта партия захватила избирательный процесс. Список злоупотреблений, нарушений и антидемократических манипуляций велик. Все они сейчас рассматриваются в ЦИК и судебных инстанциях на основании жалоб, поданных Патриотическим избирательным блоком. В таких отягчающих обстоятельствах новое парламентское большинство ПДС лишено необходимых легитимности и законности", - подчеркнул Додон.