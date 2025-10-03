В Молдавии заявили, что итоги выборов не отражают реальной картины

КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Цифры, которые были получены в результате голосования на парламентских выборах в Молдавии, не отражают реальный уровень поддержки граждан, поскольку они были запуганы, заявила депутат парламента от оппозиционного Патриотического блока Диана Караман.
"Цифры, которые власти пытаются выдать за итог голосования, не отражают реальной картины. Даже если кто-то под давлением страха отдал голос за (правящую политсилу) ПДС, это не делает выборы честными. Эти цифры — результат страха, давления и запугивания, а не настоящего волеизъявления народа", - заявила Караман журналистам.
Она добавила, что Патриотический блок продолжает защищать голоса граждан: в предвыборный период и после выборов направил в ЦИК десятки жалоб с доказательствами нарушений. Речь о масштабном использовании админресурса, прямом вмешательстве президента, давлении со стороны чиновников и полиции через кампанию "не играй с голосом, потому что потеряешь все", психологическом запугивании граждан войной, закрытием границ и угрозой потери всего.
"Даже международные наблюдатели вынуждены признать: эти выборы можно назвать лишь частично свободными и демократическими. Любая власть, которая формально придёт к большинству, остаётся нелегитимной, построенной на страхе и фальсификациях, а не на свободной воле граждан", - подчеркнула Караман.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. Ранее в пятницу лидер входящей в Патриотический блок Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, пытаясь исключить партию "Демократия дома".
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
