Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Молдавии назвали условие отказа от мандатов по итогам выборов - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/moldavija-2046178047.html
В парламенте Молдавии назвали условие отказа от мандатов по итогам выборов
В парламенте Молдавии назвали условие отказа от мандатов по итогам выборов - РИА Новости, 03.10.2025
В парламенте Молдавии назвали условие отказа от мандатов по итогам выборов
Отказ от депутатских мандатов по итогам прошедших в Молдавии парламентских выборов имеет смысл только в одном случае - если на такой шаг пойдет вся... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:27:00+03:00
2025-10-03T14:27:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
василий тарлев
игорь додон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Отказ от депутатских мандатов по итогам прошедших в Молдавии парламентских выборов имеет смысл только в одном случае - если на такой шаг пойдет вся представленная в парламенте оппозиция, в противном случае власти республики и чиновники Евросоюза могут признать легитимность парламента вопреки очевидным нарушениям в ходе предвыборной гонки и в день голосования, заявила депутат молдавской партии коммунистов (входит в оппозиционный Патриотический блок) Диана Караман. Два дня назад лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста против фальсификации выборов 28 сентября. По ее словам, это заставило бы власти провести повторные выборы. "Что касается отказа от мандатов: это имеет смысл, только если это сделает вся оппозиция. В противном случае захваченные государственные институты и чиновники ЕС могут признать легитимность парламента, несмотря на очевидные нарушения. Любые шаги требуют трезвого расчета и стратегического подхода", - написала Караман в своем Telegram-канале. По ее словам, цифры, которые власти пытаются выдать за итог голосования, не отражают реальной картины. "Даже если кто-то под давлением страха отдал голос за ПДС, это не делает выборы честными. Эти цифры — результат страха, давления и запугивания, а не настоящего волеизъявления народа... Мы не отказываемся от борьбы за каждый голос граждан. Патриотический блок, частью которого мы являемся, и в предвыборный период и после выборов направил в ЦИК десятки жалоб с конкретными доказательствами нарушений", - подчеркнула она. Среди нарушений депутат выделила масштабное использование административного ресурса, прямое вмешательство президента, который не имеет права занимать политическую позицию, давление со стороны чиновников и полиции через "кампанию не играй с голосом, потому что потеряешь все", психологическое запугивание граждан войной, закрытием границ и угрозой потери всего. "Всё это ясно показало низость и страх власти, которая боится единства народа больше всего. Даже международные наблюдатели вынуждены признать: эти выборы можно назвать лишь частично свободными и демократическими", - пояснила Караман. В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
https://ria.ru/20251002/vybory-2045811342.html
https://ria.ru/20251001/durov-2045554992.html
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045239717.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, василий тарлев, игорь додон, евросоюз, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Василий Тарлев, Игорь Додон, Евросоюз, Парламентские выборы в Молдавии
В парламенте Молдавии назвали условие отказа от мандатов по итогам выборов

Депутат Караман: отказ от мандатов имеет смысл, если это сделает вся оппозиция

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Отказ от депутатских мандатов по итогам прошедших в Молдавии парламентских выборов имеет смысл только в одном случае - если на такой шаг пойдет вся представленная в парламенте оппозиция, в противном случае власти республики и чиновники Евросоюза могут признать легитимность парламента вопреки очевидным нарушениям в ходе предвыборной гонки и в день голосования, заявила депутат молдавской партии коммунистов (входит в оппозиционный Патриотический блок) Диана Караман.
Два дня назад лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста против фальсификации выборов 28 сентября. По ее словам, это заставило бы власти провести повторные выборы.
Выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Кремле отметили странности и нарушения на выборах в Молдавии
2 октября, 11:51
"Что касается отказа от мандатов: это имеет смысл, только если это сделает вся оппозиция. В противном случае захваченные государственные институты и чиновники ЕС могут признать легитимность парламента, несмотря на очевидные нарушения. Любые шаги требуют трезвого расчета и стратегического подхода", - написала Караман в своем Telegram-канале.
По ее словам, цифры, которые власти пытаются выдать за итог голосования, не отражают реальной картины. "Даже если кто-то под давлением страха отдал голос за ПДС, это не делает выборы честными. Эти цифры — результат страха, давления и запугивания, а не настоящего волеизъявления народа... Мы не отказываемся от борьбы за каждый голос граждан. Патриотический блок, частью которого мы являемся, и в предвыборный период и после выборов направил в ЦИК десятки жалоб с конкретными доказательствами нарушений", - подчеркнула она.
Среди нарушений депутат выделила масштабное использование административного ресурса, прямое вмешательство президента, который не имеет права занимать политическую позицию, давление со стороны чиновников и полиции через "кампанию не играй с голосом, потому что потеряешь все", психологическое запугивание граждан войной, закрытием границ и угрозой потери всего. "Всё это ясно показало низость и страх власти, которая боится единства народа больше всего. Даже международные наблюдатели вынуждены признать: эти выборы можно назвать лишь частично свободными и демократическими", - пояснила Караман.
В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Дуров раскрыл новые детали истории с Молдавией и французскими силовиками
1 октября, 08:29
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова
29 сентября, 20:34
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуВасилий ТарлевИгорь ДодонЕвросоюзПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала