В парламенте Молдавии назвали условие отказа от мандатов по итогам выборов

В парламенте Молдавии назвали условие отказа от мандатов по итогам выборов - РИА Новости, 03.10.2025

В парламенте Молдавии назвали условие отказа от мандатов по итогам выборов

Отказ от депутатских мандатов по итогам прошедших в Молдавии парламентских выборов имеет смысл только в одном случае - если на такой шаг пойдет вся... РИА Новости, 03.10.2025

КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Отказ от депутатских мандатов по итогам прошедших в Молдавии парламентских выборов имеет смысл только в одном случае - если на такой шаг пойдет вся представленная в парламенте оппозиция, в противном случае власти республики и чиновники Евросоюза могут признать легитимность парламента вопреки очевидным нарушениям в ходе предвыборной гонки и в день голосования, заявила депутат молдавской партии коммунистов (входит в оппозиционный Патриотический блок) Диана Караман. Два дня назад лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста против фальсификации выборов 28 сентября. По ее словам, это заставило бы власти провести повторные выборы. "Что касается отказа от мандатов: это имеет смысл, только если это сделает вся оппозиция. В противном случае захваченные государственные институты и чиновники ЕС могут признать легитимность парламента, несмотря на очевидные нарушения. Любые шаги требуют трезвого расчета и стратегического подхода", - написала Караман в своем Telegram-канале. По ее словам, цифры, которые власти пытаются выдать за итог голосования, не отражают реальной картины. "Даже если кто-то под давлением страха отдал голос за ПДС, это не делает выборы честными. Эти цифры — результат страха, давления и запугивания, а не настоящего волеизъявления народа... Мы не отказываемся от борьбы за каждый голос граждан. Патриотический блок, частью которого мы являемся, и в предвыборный период и после выборов направил в ЦИК десятки жалоб с конкретными доказательствами нарушений", - подчеркнула она. Среди нарушений депутат выделила масштабное использование административного ресурса, прямое вмешательство президента, который не имеет права занимать политическую позицию, давление со стороны чиновников и полиции через "кампанию не играй с голосом, потому что потеряешь все", психологическое запугивание граждан войной, закрытием границ и угрозой потери всего. "Всё это ясно показало низость и страх власти, которая боится единства народа больше всего. Даже международные наблюдатели вынуждены признать: эти выборы можно назвать лишь частично свободными и демократическими", - пояснила Караман. В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.

