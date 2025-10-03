https://ria.ru/20251003/mishustin-2046255174.html
Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя
Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, отметив, что качественная система образования - безусловный... РИА Новости, 03.10.2025
Поздравление Мишустина с наступающим Днем учителя
Мишустин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, отметив, что качественная система образования - безусловный приоритет для России. Он отметил, что правительство направит шести российским регионам 4 миллиарда рублей в рамках опережающего финансирования на завершение строительства школ и детских садов.
