Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя
18:05 03.10.2025 (обновлено: 18:12 03.10.2025)
Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, отметив, что качественная система образования - безусловный... РИА Новости, 03.10.2025
Мишустин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, отметив, что качественная система образования - безусловный приоритет для России. Он отметил, что правительство направит шести российским регионам 4 миллиарда рублей в рамках опережающего финансирования на завершение строительства школ и детских садов.
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин

Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, отметив, что качественная система образования - безусловный приоритет для России.
"На этой неделе мы чествуем наших педагогов... Искренне хочу поздравить всех работников, воспитателей, учителей, преподавателей. Благодарим от всего сердца за ваш ответственный, очень нужный, очень непростой труд, и хочу пожелать здоровья и больших успехов. Качественное развитие отечественного образования, каждого его уровня - для нас это, без сомнения, безусловный приоритета", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Урок в одной из московских школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россияне описали портрет идеального учителя
2 октября, 05:46
 
Общество Россия Михаил Мишустин
 
 
