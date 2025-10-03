Рейтинг@Mail.ru
17:01 03.10.2025
Минюст внес четыре иностранных НПО в перечень нежелательных
Минюст внес четыре иностранных НПО в перечень нежелательных
Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, четыре НПО из Финляндии, Грузии и Франции, следует из РИА Новости, 03.10.2025
Минюст внес четыре иностранных НПО в перечень нежелательных

Минюст внес четыре НПО из Франции, Грузии и Финляндии в перечень нежелательных

Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, четыре НПО из Финляндии, Грузии и Франции, следует из соответствующего ведомственного реестра.
"Initiative for Resistance and Dialogues* (Initiative FoReDi ry, "Инициатива по сопротивлению и диалогу"), Финляндская Республика… Eurasian Network of People who use drugs (ENPUD, "Евразийская Сеть Людей, употребляющих наркотики", ЕСЛУН), Грузия… Bart Marsho* (Bart-Marsho, "Барт Маршо", "Барт-Маршо", "Единство и Свобода"), Французская Республика… Assemblee des Tchétchènes ďEurope* (The Assembly of Chechens of Europe, "Ассамблея чеченцев Европы"), Французская Республика", - говорится в перечне.
Согласно реестру, деятельность всех четырех организаций ранее была признана нежелательной Генпрокуратурой России.
** Организации, признанные нежелательными.
Генеральная прокуратура РФРоссияФинляндияГрузияОбщество
 
 
