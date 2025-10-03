https://ria.ru/20251003/minyust--2046229127.html
Минюст внес четыре иностранных НПО в перечень нежелательных
Минюст внес четыре иностранных НПО в перечень нежелательных - РИА Новости, 03.10.2025
Минюст внес четыре иностранных НПО в перечень нежелательных
Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, четыре НПО из Финляндии, Грузии и Франции, следует из РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:01:00+03:00
2025-10-03T17:01:00+03:00
2025-10-03T17:01:00+03:00
генеральная прокуратура рф
россия
финляндия
грузия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_0:0:3435:1932_1920x0_80_0_0_d336ca85ee90b9169df9a956b9a68163.jpg
https://ria.ru/20250930/npo-2045277007.html
россия
финляндия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3800a65800d8d205e8be67c01626195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, россия, финляндия, грузия, общество
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Финляндия, Грузия, Общество
Минюст внес четыре иностранных НПО в перечень нежелательных
Минюст внес четыре НПО из Франции, Грузии и Финляндии в перечень нежелательных