Минэнерго не рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива
Минэнерго РФ сейчас не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяных компаний, сообщили журналистам в министерстве. РИА Новости, 03.10.2025
