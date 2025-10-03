Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго не рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 03.10.2025
18:39 03.10.2025
Минэнерго не рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива
Минэнерго не рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива
Минэнерго не рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива

Минэнерго не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяников

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ сейчас не рассматривает эмбарго на экспорт дизельного топлива для нефтяных компаний, сообщили журналистам в министерстве.
"Министерство энергетики Российской Федерации в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей", - говорится в сообщении Минэнерго.
Правительство РФ ранее на этой неделе продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Песков: правительство принимает меры по ситуации с бензином
