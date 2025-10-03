Рейтинг@Mail.ru
Российского миллиардера задержали по подозрению в убийстве, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 03.10.2025 (обновлено: 13:43 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/milliarder-2046130651.html
Российского миллиардера задержали по подозрению в убийстве, пишут СМИ
Российского миллиардера задержали по подозрению в убийстве, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
Российского миллиардера задержали по подозрению в убийстве, пишут СМИ
В Москве по подозрению в убийстве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщает телеграмм-канал SHOT. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:31:00+03:00
2025-10-03T13:43:00+03:00
москва
общество
ибрагим сулейманов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132727_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5a75b26f215b860042c6b273b6af8120.jpg
https://realty.ria.ru/20250925/milliarder-2044292231.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132727_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_54b24c3fbd5743237dc51a3bcb288aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, ибрагим сулейманов
Москва, Общество, Ибрагим Сулейманов
Российского миллиардера задержали по подозрению в убийстве, пишут СМИ

SHOT: в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийстве

Миллиардер Ибрагим Сулейманов
Миллиардер Ибрагим Сулейманов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Миллиардер Ибрагим Сулейманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Москве по подозрению в убийстве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщает телеграмм-канал SHOT.
"Его подозревают в убийстве, совершённом несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения", — говорится в материале.
По информации источника телеграмм-канала Baza, Сулейманова арестовали в ночь на 2 октября. Издание также пишет, что задержанного проверяют на причастность к убийству экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля в 2004 году.
Оба телеграмм-канала указывают, что Сулейманов имел судимости.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Мосгорсуд назначил три года колонии-поселения миллиардеру Шепелю за ДТП
25 сентября, 14:36
 
МоскваОбществоИбрагим Сулейманов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала