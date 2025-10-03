https://ria.ru/20251003/milliarder-2046130651.html
Российского миллиардера задержали по подозрению в убийстве, пишут СМИ
В Москве по подозрению в убийстве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщает телеграмм-канал SHOT. РИА Новости, 03.10.2025
