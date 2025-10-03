https://ria.ru/20251003/merts-2046101714.html
СМИ: Мерц сорвался на закрытой встрече из-за нового плана против России
СМИ: Мерц сорвался на закрытой встрече из-за нового плана против России - РИА Новости, 03.10.2025
СМИ: Мерц сорвался на закрытой встрече из-за нового плана против России
Идея Европейской комиссии о создании "стены беспилотников" против России вызвала жесткую критику канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет издание Politico. РИА Новости, 03.10.2025
