СМИ: Мерц сорвался на закрытой встрече из-за нового плана против России
09:38 03.10.2025 (обновлено: 20:23 03.10.2025)
СМИ: Мерц сорвался на закрытой встрече из-за нового плана против России
СМИ: Мерц сорвался на закрытой встрече из-за нового плана против России
Идея Европейской комиссии о создании "стены беспилотников" против России вызвала жесткую критику канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет издание Politico. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
россия
германия
брюссель
фридрих мерц
евросоюз
россия
германия
брюссель
в мире, россия, германия, брюссель, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Брюссель, Фридрих Мерц, Евросоюз
СМИ: Мерц сорвался на закрытой встрече из-за нового плана против России

Politico: Мерц раскритиковал план ЕС по созданию стены дронов

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Идея Европейской комиссии о создании "стены беспилотников" против России вызвала жесткую критику канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет издание Politico.
"Идея Европейской комиссии о создании стены из беспилотников дала трещину <…>. И название, и концепция вызывают критику. <…> Канцлер Германии Фридрих Мерц, находясь в зале, раскритиковал план в выражениях, которые один из дипломатов, знакомых с ходом дискуссии, назвал "очень резкими", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
У Европы не хватило времени на Украину
Вчера, 08:00
Издание отмечает, что разногласия в основном связаны с планами Брюсселя использовать деньги ЕС для финансирования "стены беспилотников", для чего необходимо согласие всех стран — членов ЕС.
О необходимости возведения "стены дронов" в ЕС заговорили на фоне голословных обвинений в адрес России в том, что ее беспилотники и самолеты нарушали воздушное пространство стран Евросоюза, в частности Польши и Эстонии.
Как заметил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, история показывает, что создание стен — это всегда плохо.
По словам главы Департамента европейских проблем МИД Владислава Масленникова, к пониманию параметров "стены" в ЕС пока не пришли, а истерика вокруг попадания на территорию союза неких беспилотников раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Реализация плана о "стене дронов" в ЕС займет долгие годы, пишет Bloomberg
1 октября, 10:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
