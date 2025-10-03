Рейтинг@Mail.ru
Маск назвал Стармера актером с пустой головой - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 03.10.2025 (обновлено: 04:47 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/mask-2046076814.html
Маск назвал Стармера актером с пустой головой
Маск назвал Стармера актером с пустой головой - РИА Новости, 03.10.2025
Маск назвал Стармера актером с пустой головой
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер - актер с пустой головой, которому другие... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:38:00+03:00
2025-10-03T04:47:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
илон маск
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg
https://ria.ru/20250612/britaniya-2022409194.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_355f13b50207abd5f2456b65600b790b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, илон маск, кир стармер
В мире, Великобритания, Лондон, Илон Маск, Кир Стармер
Маск назвал Стармера актером с пустой головой

Маск назвал Стармера актером, которому подсказывают, что говорить

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер - актер с пустой головой, которому другие подсказывают, что говорить.
"Стармер - актер с пустой головой. Другие подсказывают ему слова, которые он должен произнести", - написал Маск.
В сентябре представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинил Маска в подстрекательстве и разжигании "насилия и страха" после выступления бизнесмена по видеосвязи на митинге правого активиста Томми Робинсона в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа
12 июня, 03:49
 
В миреВеликобританияЛондонИлон МаскКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала