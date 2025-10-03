https://ria.ru/20251003/mask-2046076814.html
Маск назвал Стармера актером с пустой головой
Маск назвал Стармера актером с пустой головой - РИА Новости, 03.10.2025
Маск назвал Стармера актером с пустой головой
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер - актер с пустой головой, которому другие... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:38:00+03:00
2025-10-03T03:38:00+03:00
2025-10-03T04:47:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
илон маск
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg
https://ria.ru/20250612/britaniya-2022409194.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_355f13b50207abd5f2456b65600b790b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, илон маск, кир стармер
В мире, Великобритания, Лондон, Илон Маск, Кир Стармер
Маск назвал Стармера актером с пустой головой
Маск назвал Стармера актером, которому подсказывают, что говорить