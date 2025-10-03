Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте - РИА Новости, 03.10.2025
15:16 03.10.2025
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте
Средняя температура в марте 2026 года на большей части России прогнозируется выше нормы, возможен ранний приход весны, сообщил научный руководитель... РИА Новости, 03.10.2025
Ольга Фомченкова
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Средняя температура в марте 2026 года на большей части России прогнозируется выше нормы, возможен ранний приход весны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Хотя март - это совсем не весенний месяц, но по календарю он таковым является. Ранний приход весны прогнозируется в марте - от западных границ России до Енисея - класс (среднемесячной температуры - ред.) "выше нормы", на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Гидрометцентр России пообещал наступающую зиму холоднее предыдущей
