https://ria.ru/20251003/mart-2046191838.html
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте - РИА Новости, 03.10.2025
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте
Средняя температура в марте 2026 года на большей части России прогнозируется выше нормы, возможен ранний приход весны, сообщил научный руководитель... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:16:00+03:00
2025-10-03T15:16:00+03:00
2025-10-03T15:16:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857339654_0:77:3196:1875_1920x0_80_0_0_9511d23ef3e30317023f4517af6dae0d.jpg
https://ria.ru/20251002/gidromettsentr--2045802697.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857339654_414:0:3143:2047_1920x0_80_0_0_7f35b9be32b6f684e71178a0bb80e40b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте
Вильфанд: на большей части России в марте ожидается ранний приход весны