Компаньон экс-судьи Момотова Марченко не смог обжаловать арест

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова Андрей Марченко не смог обжаловать арест в Краснодарском краевом суде и остался под стражей до 18 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Не смог обжаловать арест. (Остался под стражей - ред.) до 18 ноября 2025 года", - сообщили агентству в пресс-службе.

Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко 20 сентября, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Сын Марченко, Иван, также арестован в Краснодаре по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.