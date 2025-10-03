Рейтинг@Mail.ru
Компаньон экс-судьи Момотова Марченко не смог обжаловать арест
13:28 03.10.2025 (обновлено: 13:46 03.10.2025)
Компаньон экс-судьи Момотова Марченко не смог обжаловать арест
Компаньон экс-судьи Момотова Марченко не смог обжаловать арест - РИА Новости, 03.10.2025
Компаньон экс-судьи Момотова Марченко не смог обжаловать арест
Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова Андрей Марченко не смог обжаловать арест в Краснодарском краевом суде и остался под стражей до 18... РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
краснодарский край
виктор момотов
верховный суд рф
краснодарский край
2025
происшествия, краснодарский край, виктор момотов, верховный суд рф
Происшествия, Краснодарский край, Виктор Момотов, Верховный суд РФ
Компаньон экс-судьи Момотова Марченко не смог обжаловать арест

Компаньона экс-судьи ВС РФ Момотова Марченко оставили под стражей до 18 ноября

КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова Андрей Марченко не смог обжаловать арест в Краснодарском краевом суде и остался под стражей до 18 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Не смог обжаловать арест. (Остался под стражей - ред.) до 18 ноября 2025 года", - сообщили агентству в пресс-службе.
Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко 20 сентября, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Сын Марченко, Иван, также арестован в Краснодаре по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Происшествия Краснодарский край Виктор Момотов Верховный суд РФ
 
 
