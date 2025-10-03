Рейтинг@Mail.ru
В США прокомментировали якобы маневры кораблей ВМФ России вблизи стран НАТО
20:53 03.10.2025 (обновлено: 20:57 03.10.2025)
В США прокомментировали якобы маневры кораблей ВМФ России вблизи стран НАТО
В США прокомментировали якобы маневры кораблей ВМФ России вблизи стран НАТО
В США прокомментировали якобы маневры кораблей ВМФ России вблизи стран НАТО

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США воспринимают сообщения о якобы манёврах российских кораблей вблизи стран НАТО крайне серьёзно и находятся в постоянном контакте с союзниками по альянсу, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это вопрос, который администрация воспринимает очень серьёзно, и мы постоянно мониторим ситуацию. Совет национальной безопасности находится в непрерывной связи с нашими союзниками по НАТО, и президент также регулярно разговаривает с ними", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Таким образом она ответила на вопрос о том, насколько обеспокоен Белый дом возможными "провокациями" со стороны российского флота, в том числе в ходе якобы имевших место инцидентов с датскими военными во время саммита ЕС в Копенгагене.
Мирошник прокомментировал сообщения о якобы российских дронах в Европе
Заголовок открываемого материала