Один из скончавшихся в Манчестере мог погибнуть по вине полиции

ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. В полиции Манчестера в пятницу заявили, что один из скончавшихся после атаки на синагогу в Манчестере, возможно, погиб из-за действий правоохранителей.
"Патологоанатом МВД предварительно установил, что одна из погибших жертв, по всей видимости, получила ранение, соответствующее характеристикам огнестрельного. В настоящее время установлено, что у подозреваемого злоумышленника Джихада аль-Шами не было огнестрельного оружия, и выстрелы были произведены только сотрудниками полиции Манчестера... Ранение, вероятно, было трагическим и непредвиденным образом причинено в результате действий, предпринятых нашими сотрудниками для прекращения нападения", - говорится в заявлении, опубликованном полицией в соцсети X.
Отмечается, что огнестрельное ранение также получил один из трех пострадавших, которые на данный момент находятся в больнице.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, а еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен. Британская полиция предварительно заявила, что нападение устроил 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.
2 октября, 17:23