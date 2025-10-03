Рейтинг@Mail.ru
Макрон сообщил о гибели журналиста, сопровождавшего ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
23:07 03.10.2025
Макрон сообщил о гибели журналиста, сопровождавшего ВСУ
Макрон сообщил о гибели журналиста, сопровождавшего ВСУ
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского фотокорреспондента, который сопровождал украинскую армию на фронте. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
франция
донбасс
эммануэль макрон
франция
донбасс
в мире, франция, донбасс, эммануэль макрон
В мире, Франция, Донбасс, Эммануэль Макрон
Макрон сообщил о гибели журналиста, сопровождавшего ВСУ

Макрон сообщил о гибели корреспондента Лалликана, сопровождавшего ВСУ на фронте

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского фотокорреспондента, который сопровождал украинскую армию на фронте.
"Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели", - написал он на своей странице в соцсети X, выразив соболезнования семье и близким мужчины.
Макрон утверждает, что журналист погиб якобы в результате "атаки российских беспилотников".
По заявлению Международной федерации журналистов (IFJ), это произошло на Донбассе, где Лалликан "был на задании" от фотожурналистского агентства Hans Lucas, базирующегося во французском городе Каркасон. Организация также утверждает, что "в ходе этой же атаки" пострадал ещё украинский журналист.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВСУ грозят журналистам преследованием за несанкционированные публикации
2 октября, 07:12
 
В миреФранцияДонбассЭммануэль Макрон
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
