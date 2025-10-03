https://ria.ru/20251003/makron-2046292186.html
Макрон сообщил о гибели журналиста, сопровождавшего ВСУ
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского фотокорреспондента, который сопровождал украинскую армию на фронте. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
франция
донбасс
эммануэль макрон
Макрон сообщил о гибели корреспондента Лалликана, сопровождавшего ВСУ на фронте