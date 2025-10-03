Рейтинг@Mail.ru
Times: у четы Макронов мало шансов выиграть суд о трансгендерности* в США - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 03.10.2025 (обновлено: 17:12 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/makron-2046228906.html
Times: у четы Макронов мало шансов выиграть суд о трансгендерности* в США
Times: у четы Макронов мало шансов выиграть суд о трансгендерности* в США - РИА Новости, 03.10.2025
Times: у четы Макронов мало шансов выиграть суд о трансгендерности* в США
Юристы считают, что у президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит мало шансов выиграть иск в США против американской журналистки, заявившей, что... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:01:00+03:00
2025-10-03T17:12:00+03:00
в мире
франция
сша
европа
эммануэль макрон
брижит макрон
кэндис оуэнс
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/77/1499897700_0:81:2182:1309_1920x0_80_0_0_7400f5a8bb9aed39879752226ec2486b.jpg
https://ria.ru/20251003/makron-2046198323.html
https://ria.ru/20251003/vstrecha-2046112712.html
https://ria.ru/20251002/makron-2045892161.html
франция
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/77/1499897700_50:0:1990:1455_1920x0_80_0_0_643ae007bc88a531bef72018bac36c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, европа, эммануэль макрон, брижит макрон, кэндис оуэнс, youtube
В мире, Франция, США, Европа, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, Кэндис Оуэнс, YouTube
Times: у четы Макронов мало шансов выиграть суд о трансгендерности* в США

Times: у четы Макронов мало шансов выиграть суд против журналистки в США

© AP Photo / Pool/ Thibault CamusЭммануэль Макрон с супругой Брижит
Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Pool/ Thibault Camus
Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Юристы считают, что у президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит мало шансов выиграть иск в США против американской журналистки, заявившей, что жена Макрона родилась мужчиной, сообщает газета Times.
"Правовые эксперты говорят, что Макронам далеко не гарантирована победа в стране, где иски о диффамации редко оказываются успешными", - пишет издание.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Макрон заявил о вырождении демократии в Европе
Вчера, 15:46
Газета отмечает, что Макронам стоило проигнорировать журналистку, а не судиться с ней.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что потребует прохождения супругой французского президента Эммануэля Макрона Брижит независимой экспертизы для определения ее первоначальной половой принадлежности. Адвокат четы Макронов Том Клэр заявляли, что они готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.
В июле газета Financial Times сообщила, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Макрон объявил о встрече генштабов ЕС после ареста танкера Boracay
Вчера, 10:24
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
* движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России
2 октября, 15:39
 
В миреФранцияСШАЕвропаЭммануэль МакронБрижит МакронКэндис ОуэнсYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала