Times: у четы Макронов мало шансов выиграть суд о трансгендерности* в США

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Юристы считают, что у президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит мало шансов выиграть иск в США против американской журналистки, заявившей, что жена Макрона родилась мужчиной, сообщает газета Times.
"Правовые эксперты говорят, что Макронам далеко не гарантирована победа в стране, где иски о диффамации редко оказываются успешными", - пишет издание.
Газета отмечает, что Макронам стоило проигнорировать журналистку, а не судиться с ней.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что потребует прохождения супругой французского президента Эммануэля Макрона Брижит независимой экспертизы для определения ее первоначальной половой принадлежности. Адвокат четы Макронов Том Клэр заявляли, что они готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.
В июле газета Financial Times сообщила, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании.
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
