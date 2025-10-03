Во Франции потребовали от Макрона выслать из страны израильского посла

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано потребовала от президента Эммануэля Макрона выслать из страны израильского посла из-за действий еврейского государства в секторе Газа и задержания судов "Флотилии стойкости".

Вместе с этим политик заявила, что Франция "не делает абсолютно ничего" для защиты "Флотилии стойкости", направлявшейся к берегам Газы и встретившей сопротивление со стороны израильских военных.