Во Франции потребовали от Макрона выслать из страны израильского посла

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано потребовала от президента Эммануэля Макрона выслать из страны израильского посла из-за действий еврейского государства в секторе Газа и задержания судов "Флотилии стойкости".
"Я официально прошу президента республики выслать посла Израиля во Франции", - сказала она в эфире радиостанции RTL.
По словам Пано, во Франции больше нечего делать представителю государства, которое совершает геноцид и три раза "незаконно похищало" членов миссии по прорыву морской блокады сектора Газа. Лидер фракции левых также поприветствовала решение президента Колумбии Густаво Петро выслать из страны дипломатическую делегацию Израиля.
Вместе с этим политик заявила, что Франция "не делает абсолютно ничего" для защиты "Флотилии стойкости", направлявшейся к берегам Газы и встретившей сопротивление со стороны израильских военных.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России
2 октября, 15:39