Во Франции потребовали от Макрона выслать из страны израильского посла - РИА Новости, 03.10.2025
16:09 03.10.2025
Во Франции потребовали от Макрона выслать из страны израильского посла
Во Франции потребовали от Макрона выслать из страны израильского посла
Лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано потребовала от президента Эммануэля Макрона выслать из страны израильского посла РИА Новости, 03.10.2025
в мире, израиль, франция, колумбия, эммануэль макрон, густаво петро, хамас, оон
Во Франции потребовали от Макрона выслать из страны израильского посла

Левые во Франции потребовали от Макрона выслать из страны израильского посла

Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано потребовала от президента Эммануэля Макрона выслать из страны израильского посла из-за действий еврейского государства в секторе Газа и задержания судов "Флотилии стойкости".
"Я официально прошу президента республики выслать посла Израиля во Франции", - сказала она в эфире радиостанции RTL.
По словам Пано, во Франции больше нечего делать представителю государства, которое совершает геноцид и три раза "незаконно похищало" членов миссии по прорыву морской блокады сектора Газа. Лидер фракции левых также поприветствовала решение президента Колумбии Густаво Петро выслать из страны дипломатическую делегацию Израиля.
Вместе с этим политик заявила, что Франция "не делает абсолютно ничего" для защиты "Флотилии стойкости", направлявшейся к берегам Газы и встретившей сопротивление со стороны израильских военных.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.
В миреИзраильФранцияКолумбияЭммануэль МакронГуставо ПетроХАМАСООН
 
 
