Макрон заявил о вырождении демократии в Европе - РИА Новости, 03.10.2025
15:46 03.10.2025
Макрон заявил о вырождении демократии в Европе
Макрон заявил о вырождении демократии в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу о том, что в европейских странах происходят процессы, сходные с вырождением демократии. РИА Новости, 03.10.2025
2025
в мире, франция, германия, европа, эммануэль макрон
В мире, Франция, Германия, Европа, Эммануэль Макрон

Макрон заявил о вырождении демократии в Европе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЭммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу о том, что в европейских странах происходят процессы, сходные с вырождением демократии.
"В наших странах происходит нечто, что напоминает вырождение наших демократий", - заявил он, выступая в Саарском университете в Германии. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.
Французский лидер в своей речи отметил, что европейцы сомневаются в собственных институтах, бывших ранее гарантами демократии. Кроме того, они верят в то, что правительства манипулируют ими, отметил Макрон.
По словам политика, это подтверждает наличие проблем с "инфраструктурой" европейских демократий и без внешнего вмешательства в дела Европы.
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России
2 октября, 15:39
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России
2 октября, 15:39
 
