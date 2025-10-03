Макрон заявил о вырождении демократии в Европе

ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу о том, что в европейских странах происходят процессы, сходные с вырождением демократии.
"В наших странах происходит нечто, что напоминает вырождение наших демократий", - заявил он, выступая в Саарском университете в Германии. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.
Французский лидер в своей речи отметил, что европейцы сомневаются в собственных институтах, бывших ранее гарантами демократии. Кроме того, они верят в то, что правительства манипулируют ими, отметил Макрон.
По словам политика, это подтверждает наличие проблем с "инфраструктурой" европейских демократий и без внешнего вмешательства в дела Европы.
