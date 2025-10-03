Что известно о протестах на Мадагаскаре

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Протесты на Мадагаскаре начались на прошлой неделе против длительных отключений электроэнергии и воды, затем жители острова начали требовать отставки правительства. В пятницу президент Андри Радзуэлина заявил о попытке зарубежных сил устроить в стране госпереворот. Что происходит сейчас на острове и с чего все началось – в материале РИА Новости.

Протестные настроения в Антананариву , координируемые в основном через Facebook *, начали набирать обороты на прошлой неделе. Жители столицы – преимущественно молодежь и студенты – выходили на демонстрации против отключений воды и электричества, которые переросли в беспорядки, нападения, грабежи офисов компаний, предприятий и торговых центров. Одним из главных лозунгов манифестов стал "Мы хотим жить, а не выживать".

Силовики вынуждены были применить резиновые пули, газовые гранаты и слезоточивый газ для разгона погромщиков. Вскоре для урегулирования ситуации был введен комендантский час. По данным ООН , на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека и более 100 получили ранения, но вскоре МИД республики опроверг эту информацию.

Президент Радзуэлина 26 сентября отправил в отставку министра энергетики, а уже 29 сентября объявил о роспуске правительства на фоне протестов. Одновременно он пообещал молодежи, что ее представителям будет предоставлено соответствующее место в органах власти, призвал молодое поколение не принимать участие в волнениях и пообещал поддержать предприятия, пострадавшие от мародерства. Только вот протесты продолжились и после отставки правительства, которое было одним из главных требований бунтующих. Участники новых манифестаций в соцсетях призывают к роспуску сената, конституционного суда и избирательной комиссии.

Латинской Америки, Африки и В четверг участники массовых протестов на Мадагаскаре объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками. Комитет должен будет координировать стратегию для последнего этапа демонстраций. Примечательно, что за последний год сразу в нескольких странах Азии Европы прошла волна протестов, главной силой которых стала молодежь — поколение Z.

В пятницу специальный советник президента Патрик Радзуэлина заявил, что мадагаскарский лидер не планирует уходить в отставку. Позже сам президент сообщил о попытке зарубежных сил устроить в стране госпереворот.

Посольство РФ на острове предупредило россиян о нестабильной обстановке в республике. Гражданам России, которые планируют посещение африканской страны, посоветовали воздержаться от визита. Дипмиссия сообщила РИА Новости, что информация о пострадавших во время протестов в стране россиянах не поступала. Однако ряд туристов обратились в дипмиссию за консультацией – посольство помогает им купить обратные билеты и лекарства.