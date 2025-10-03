Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу - РИА Новости, 03.10.2025
07:56 03.10.2025 (обновлено: 11:34 03.10.2025)
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу - РИА Новости, 03.10.2025
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии мудро делать шаги навстречу друг другу. РИА Новости, 03.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу

Лукашенко предложил Германии мудро делать шаги навстречу друг другу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии мудро делать шаги навстречу друг другу.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, с такой инициативой Лукашенко выступил в поздравлении народу Федеративной Республики Германия с Днем германского единства.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Объединение Германии было форсировано, считает эксперт
Вчера, 02:53
"Необходимо мудро делать шаги навстречу друг другу", - процитировали там поздравление.
По данным пресс-службы, государства отметил, что объединение Германии в 1990 году стало одним из наиболее значимых событий в истории современной Европы.
"Несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы совместными усилиями сумели найти пути к примирению и сотрудничеству. Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять", - говорится в поздравлении.
Президент обратил внимание, что Белоруссия решила продлить безвизовый режим для граждан стран ЕС, в том числе Германии. "Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений", - отметил белорусский лидер. По его мнению, это будет "непросто в нынешнее время, но полностью отвечает истинным интересам наших стран и народов".
Лукашенко пожелал народу Германии мира, счастья и благополучия.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ЕС считает, что давление на Белоруссию не сработало, пишет Guardian
30 сентября, 22:29
 
