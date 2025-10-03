https://ria.ru/20251003/lukashenko-2046091062.html
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу - РИА Новости, 03.10.2025
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии мудро делать шаги навстречу друг другу. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T07:56:00+03:00
2025-10-03T07:56:00+03:00
2025-10-03T11:34:00+03:00
в мире
германия
белоруссия
европа
александр лукашенко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
https://ria.ru/20251003/germaniya-2046074278.html
https://ria.ru/20250930/es-2045522243.html
германия
белоруссия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, белоруссия, европа, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Германия, Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко, Евросоюз
Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу
Лукашенко предложил Германии мудро делать шаги навстречу друг другу
МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии мудро делать шаги навстречу друг другу.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, с такой инициативой Лукашенко
выступил в поздравлении народу Федеративной Республики Германия с Днем германского единства.
"Необходимо мудро делать шаги навстречу друг другу", - процитировали там поздравление.
По данным пресс-службы, государства отметил, что объединение Германии
в 1990 году стало одним из наиболее значимых событий в истории современной Европы
.
"Несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы совместными усилиями сумели найти пути к примирению и сотрудничеству. Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять", - говорится в поздравлении.
Президент обратил внимание, что Белоруссия
решила продлить безвизовый режим для граждан стран ЕС
, в том числе Германии. "Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений", - отметил белорусский лидер. По его мнению, это будет "непросто в нынешнее время, но полностью отвечает истинным интересам наших стран и народов".
Лукашенко пожелал народу Германии мира, счастья и благополучия.