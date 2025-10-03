https://ria.ru/20251003/livan-2046095950.html
Израиль нанес серию ударов на юге Ливана, сообщил источник
Самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов в районе города Набатия на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T08:54:00+03:00
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
ливан
израиль
ВВС Израиля нанесли удары по району Али Тахер на юге Ливана
БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов в районе города Набатия на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Сильные авиаудары нанесли вражеские ВВС по району Али Тахер на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлы" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.