Израиль нанес серию ударов на юге Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 03.10.2025
08:54 03.10.2025
Израиль нанес серию ударов на юге Ливана, сообщил источник
Израиль нанес серию ударов на юге Ливана, сообщил источник
Израиль нанес серию ударов на юге Ливана, сообщил источник

Истребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов в районе города Набатия на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Сильные авиаудары нанесли вражеские ВВС по району Али Тахер на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлы" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
