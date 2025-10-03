На церемонии прощания с председателем Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимиром Леонтьевым

В Симферополе простились с погибшим главой совета депутатов Новой Каховки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Прощание с погибшим в результате атаки ВСУ главой совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым прошло в Симферополе в пятницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо написал в своем Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице после атаки дрона ВСУ. Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев назвал произошедшее очередным актом терроризма киевского режима.

« "Сегодня в Симферополе в соборе Александра Невского простились с председателем совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимиром Павловичем Леонтьевым. Владимир Павлович был настоящим патриотом, человеком с твёрдым характером и открытым сердцем. Он верил в Россию, любил Херсонщину, стоял до конца", - написал Сальдо в своем Telegram-канале

Он опубликовал фотографии из собора Александра Невского в Симферополе, где состоялась панихида.