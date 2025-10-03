Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе простились с погибшим главой совета депутатов Новой Каховки - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 03.10.2025 (обновлено: 17:51 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/leontev-2046247679.html
В Симферополе простились с погибшим главой совета депутатов Новой Каховки
В Симферополе простились с погибшим главой совета депутатов Новой Каховки - РИА Новости, 03.10.2025
В Симферополе простились с погибшим главой совета депутатов Новой Каховки
Прощание с погибшим в результате атаки ВСУ главой совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым прошло в Симферополе в пятницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:45:00+03:00
2025-10-03T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
симферополь
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
александр невский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046249651_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_d091b56605301284079822969d84be45.jpg
https://ria.ru/20251001/glava-2045597139.html
симферополь
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046249651_89:0:1224:851_1920x0_80_0_0_240b3c7c2073842c2c57e3afc8f97516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
симферополь, новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, александр невский, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Александр Невский, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Симферополе простились с погибшим главой совета депутатов Новой Каховки

Прощание с главой совета депутатов Новой Каховки Леонтьевым прошло в Симферополе

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramНа церемонии прощания с председателем Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимиром Леонтьевым
На церемонии прощания с председателем Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимиром Леонтьевым - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
На церемонии прощания с председателем Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимиром Леонтьевым
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Прощание с погибшим в результате атаки ВСУ главой совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым прошло в Симферополе в пятницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо написал в своем Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице после атаки дрона ВСУ. Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев назвал произошедшее очередным актом терроризма киевского режима.
«
"Сегодня в Симферополе в соборе Александра Невского простились с председателем совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимиром Павловичем Леонтьевым. Владимир Павлович был настоящим патриотом, человеком с твёрдым характером и открытым сердцем. Он верил в Россию, любил Херсонщину, стоял до конца", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографии из собора Александра Невского в Симферополе, где состоялась панихида.
Сальдо выразил глубокие соболезнования родным Леонтьева.
Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки
1 октября, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеСимферопольНовая КаховкаХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир СальдоАлександр НевскийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала