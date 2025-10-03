https://ria.ru/20251003/leontev-2046247679.html
В Симферополе простились с погибшим главой совета депутатов Новой Каховки
Прощание с погибшим в результате атаки ВСУ главой совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым прошло в Симферополе в пятницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:45:00+03:00
2025-10-03T17:45:00+03:00
2025-10-03T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
симферополь
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
александр невский
вооруженные силы украины
симферополь
новая каховка
херсонская область
симферополь, новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, александр невский, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Александр Невский, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Симферополе простились с погибшим главой совета депутатов Новой Каховки
