В Латвии задержали беженца, пытавшегося пробраться в Россию, пишут СМИ
В Латвии задержали беженца, пытавшегося пробраться в Россию, пишут СМИ
Погранслужба Латвии задержала беженца с документами Нидерландов, который пытался незаконно перейти границу с Россией, сообщил в пятницу портал Delfi. РИА Новости, 03.10.2025
В мире, Латвия, Россия, Нидерланды
Delfi: беженец с документами Нидерландов пытался незаконно пересечь границу с РФ