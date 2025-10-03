Рейтинг@Mail.ru
В Латвии задержали беженца, пытавшегося пробраться в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/latvija-2046292382.html
В Латвии задержали беженца, пытавшегося пробраться в Россию, пишут СМИ
В Латвии задержали беженца, пытавшегося пробраться в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
В Латвии задержали беженца, пытавшегося пробраться в Россию, пишут СМИ
Погранслужба Латвии задержала беженца с документами Нидерландов, который пытался незаконно перейти границу с Россией, сообщил в пятницу портал Delfi. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T23:10:00+03:00
2025-10-03T23:10:00+03:00
в мире
латвия
россия
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139081/49/1390814998_27:0:952:520_1920x0_80_0_0_ab19b588146a422903f0a676dd3c4cdf.jpg
https://ria.ru/20250920/litva-2043177119.html
латвия
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139081/49/1390814998_43:0:932:667_1920x0_80_0_0_27d537a205bd4719e6e190fdf1d7b392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, нидерланды
В мире, Латвия, Россия, Нидерланды
В Латвии задержали беженца, пытавшегося пробраться в Россию, пишут СМИ

Delfi: беженец с документами Нидерландов пытался незаконно пересечь границу с РФ

© Фото : BaltNews.lvПолиция Латвии
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : BaltNews.lv
Полиция Латвии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Погранслужба Латвии задержала беженца с документами Нидерландов, который пытался незаконно перейти границу с Россией, сообщил в пятницу портал Delfi.
"В четверг, 2 октября, в Залесской волости пограничники пресекли попытку обладателя проездного документа беженца, выданного Королевством Нидерландов в соответствии с Конвенцией от 28 июля 1951 года, незаконно пересечь государственную границу Латвии в сторону России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники зафиксировали на камерах наблюдения "подозрительное лицо, направлявшееся к российской границе", и обнаружили его в приграничной зоне.
"В ходе опроса выяснилось, что иностранец собирался пересечь государственную границу Латвии в направлении России. По делу начато административное производство за несоблюдение закона о государственной границе Латвии", - сообщило издание.
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Беспрозванных высказался о демонтаже Литвой ЛЭП на границе с Калининградом
20 сентября, 14:20
 
В миреЛатвияРоссияНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала