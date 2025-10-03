https://ria.ru/20251003/kvartiry-2046243522.html
В Ярославской области закупили квартиры для 117 детей-сирот
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Квартиры для 117 детей-сирот уже закуплены в Ярославской области в этом году, сообщил зампредседателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Баланцев.
"Более 600 миллионов рублей выделено на обеспечение жильем детей-сирот в Ярославской области. Из них почти 386 миллионов рублей направлено на приобретение квартир. С начала года они уже закуплены для 117 человек. На сегодняшний день муниципалитетам уже переданы 94 квартиры для последующего заселения детей-сирот", - цитирует Баланцева пресс-служба правительства Ярославской области.
По данным Баланцева, альтернатива предоставлению готовой квартиры от государства – выплата по жилищному сертификату. Эта новая мера поддержки позволяет приобрести жилье в любом регионе России. В 2025 году на эти цели в регионе выделено 222 миллиона рублей.
"За этот год в Ярославской области выдано 74 жилищных сертификата, 49 человек уже приобрели жилье с их использованием. Наш регион стал одним из первых субъектов РФ, внедривших программы жилищных сертификатов", - рассказала исполняющий обязанности министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.
По словам Ермоловой, принятый в 2022 году областной закон предоставил право на получение выплаты детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста. С 2024 года эта практика была распространена на всю страну с вступлением в силу соответствующего федерального закона, отметила она.