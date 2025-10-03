Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали мужчину, передавшего Украине данные о позициях ЗРК С-300
09:47 03.10.2025 (обновлено: 10:22 03.10.2025)
В Крыму задержали мужчину, передавшего Украине данные о позициях ЗРК С-300
В Крыму задержали мужчину, передавшего Украине данные о позициях ЗРК С-300 - РИА Новости, 03.10.2025
В Крыму задержали мужчину, передавшего Украине данные о позициях ЗРК С-300
Задержан житель Крыма, передавший военной разведке Украины данные о позициях двух ЗРК С-300 на полуострове, также у него изъяли компоненты самодельного... РИА Новости, 03.10.2025
республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), зрк с-300, происшествия
Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЗРК С-300, Происшествия
В Крыму задержали мужчину, передавшего Украине данные о позициях ЗРК С-300

ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о позициях ЗРК С-300

© РИА НовостиЗадержан житель Крыма, передавший военной разведке Украины данные о позициях двух ЗРК С-300
Задержан житель Крыма, передавший военной разведке Украины данные о позициях двух ЗРК С-300 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости
Задержан житель Крыма, передавший военной разведке Украины данные о позициях двух ЗРК С-300
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Задержан житель Крыма, передавший военной разведке Украины данные о позициях двух ЗРК С-300 на полуострове, также у него изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Крым задержан гражданин России, 1972 года рождения, завербованный главным управлением разведки министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении.
По заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, а также направил украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp фото и видеоматериалы позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму с указанием их координат.
У задержанного изъято более одного килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и государственной измене.
"Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.
Задержание жительницы Севастополя, передававшей военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Республика КрымУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЗРК С-300Происшествия
 
 
