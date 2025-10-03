В Крыму задержали мужчину, передавшего Украине данные о позициях ЗРК С-300

Задержан житель Крыма, передавший военной разведке Украины данные о позициях двух ЗРК С-300

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Задержан житель Крыма, передавший военной разведке Украины данные о позициях двух ЗРК С-300 на полуострове, также у него изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Крым задержан гражданин России , 1972 года рождения, завербованный главным управлением разведки министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении.

По заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, а также направил украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp фото и видеоматериалы позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму с указанием их координат.

У задержанного изъято более одного килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и государственной измене.