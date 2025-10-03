Страны G7 выдали Украине кредит за счет доходов от российских активов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Страны "Большой семерки" в 2025 году дали кредит Киеву за счет доходов от российских активов на 25,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и Еврокомиссии.

В 2024-м государства G7 одобрили выдачу Украине займа на сумму около 50 миллиардов по этой схеме. На 1 октября 2025-го Киеву предоставили 26,5 миллиарда.

Финансирование по кредитной схеме составляет три четверти всей помощи бюджету страны, выделенной Западом в этом году. Еще деньги дополнительно направили ЕС (7,33 миллиарда) и Япония (191 миллион), а также МВФ (912 миллионов) и Всемирный банк (74 миллиона).

Первыми в конце прошлого года передали средства США — миллиард долларов, с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.

Остальные участники схемы начали переводить отчисления в 2025-м. Больше всех направил Европейский союз — 15,8 миллиарда долларов. Канада выделила 3,4 миллиарда, Япония — 3,3 миллиарда, а Британия — три миллиарда.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.