Страны G7 выдали Украине кредит за счет доходов от российских активов - РИА Новости, 03.10.2025
05:16 03.10.2025 (обновлено: 08:57 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/kredit-2046094728.html
Страны G7 выдали Украине кредит за счет доходов от российских активов
2025-10-03T05:16:00+03:00
2025-10-03T08:57:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
экономика, украина, сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, g7
Экономика, Украина, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, G7

Страны G7 выдали Украине кредит за счет доходов от российских активов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Страны "Большой семерки" в 2025 году дали кредит Киеву за счет доходов от российских активов на 25,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и Еврокомиссии.
В 2024-м государства G7 одобрили выдачу Украине займа на сумму около 50 миллиардов по этой схеме. На 1 октября 2025-го Киеву предоставили 26,5 миллиарда.
Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на свои активы
2 октября, 14:31

Финансирование по кредитной схеме составляет три четверти всей помощи бюджету страны, выделенной Западом в этом году. Еще деньги дополнительно направили ЕС (7,33 миллиарда) и Япония (191 миллион), а также МВФ (912 миллионов) и Всемирный банк (74 миллиона).

Первыми в конце прошлого года передали средства США — миллиард долларов, с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.
Остальные участники схемы начали переводить отчисления в 2025-м. Больше всех направил Европейский союз — 15,8 миллиарда долларов. Канада выделила 3,4 миллиарда, Япония — 3,3 миллиарда, а Британия — три миллиарда.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Премьер Бельгии выступил против предложения Мерца по российским активам
26 сентября, 11:35

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Макрон сделал новое заявление о российских активах
1 октября, 16:15
В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Начало хаоса". ЕС сделал неуклюжий реверанс в сторону России
24 сентября, 08:00
 
