Кравцов исполнил военную песню с педагогами — участниками СВО

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил песню "Десятый наш десантный батальон" с педагогами — участниками СВО в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященному Дню учителя, передает корреспондент РИА Новости. "Отдельные слова благодарности, низкий поклон участникам специальной военной операции. Благодаря вам мы живем, вы защищаете нашу страну, мир от той чумы, которая сегодня подняла голову - неонацизм. И мы победим", - сказал министр после исполнения композиции. Рядом с главой Минпросвещения стояли учителя, которые участвовали в специальной военной операции. "Сегодня вы, дорогие педагоги, учителя, работники системы образования, тоже на краю борьбы информационной", - отметил министр, добавив, что именно от учителей зависит будущее детей. В России 5 октября будет отмечаться День учителя.

