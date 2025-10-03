https://ria.ru/20251003/kontsert-2046099478.html
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы - РИА Новости, 03.10.2025
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы
Концерт певицы Любови Успенской, который должен был пройти в пятницу в Екатеринбурге, отменили в связи с болезнью артистки, сообщили в социальных сетях... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T09:27:00+03:00
2025-10-03T09:27:00+03:00
2025-10-03T09:27:00+03:00
шоубиз
екатеринбург
любовь успенская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_2da5c3db315ce9d69ae96078c8a47a44.jpg
https://ria.ru/20250925/sud-2044309564.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_e4051c767f52bf4e1fd4fc3f0dd41a9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, любовь успенская
Шоубиз, Екатеринбург, Любовь Успенская
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы
В Екатеринбурге перенесли концерт певицы Успенской из-за болезни певицы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Концерт певицы Любови Успенской, который должен был пройти в пятницу в Екатеринбурге, отменили в связи с болезнью артистки, сообщили в социальных сетях киноконцертного театра "Космос", где должно было пройти выступление.
"К большому сожалению, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской
, запланированный на 3 октября, переносится в связи с болезнью артиста", – говорится в заявлении концертной площадки.
Там отметили, что желают скорейшего выздоровления певице, а о дате переноса концерта будет объявлено позже. По данным Mash, Успенская якобы сломала руку и отменила все ближайшие выступления.