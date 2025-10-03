В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Концерт певицы Любови Успенской, который должен был пройти в пятницу в Екатеринбурге, отменили в связи с болезнью артистки, сообщили в социальных сетях киноконцертного театра "Космос", где должно было пройти выступление.