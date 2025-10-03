Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы
Шоубиз
 
09:27 03.10.2025
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы
Концерт певицы Любови Успенской, который должен был пройти в пятницу в Екатеринбурге, отменили в связи с болезнью артистки
шоубиз
екатеринбург
любовь успенская
екатеринбург, любовь успенская
Шоубиз, Екатеринбург, Любовь Успенская
В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы

В Екатеринбурге перенесли концерт певицы Успенской из-за болезни певицы

Любовь Успенская
Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Любовь Успенская. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Концерт певицы Любови Успенской, который должен был пройти в пятницу в Екатеринбурге, отменили в связи с болезнью артистки, сообщили в социальных сетях киноконцертного театра "Космос", где должно было пройти выступление.
"К большому сожалению, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской, запланированный на 3 октября, переносится в связи с болезнью артиста", – говорится в заявлении концертной площадки.
Там отметили, что желают скорейшего выздоровления певице, а о дате переноса концерта будет объявлено позже. По данным Mash, Успенская якобы сломала руку и отменила все ближайшие выступления.
Шоубиз
 
 
