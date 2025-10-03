"Не могу найти": в Киеве "потеряли" Виталия Кличко

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не явился на заседание Совета обороны, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, мэр украинской столицы не нашел времени, чтобы принять участие в мероприятии.