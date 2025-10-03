Рейтинг@Mail.ru
"Не могу найти": в Киеве "потеряли" Виталия Кличко
01:39 03.10.2025 (обновлено: 12:58 03.10.2025)
"Не могу найти": в Киеве "потеряли" Виталия Кличко
"Не могу найти": в Киеве "потеряли" Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко не явился на заседание Совета обороны, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко. РИА Новости, 03.10.2025
© Getty Images / Horacio VillalobosВиталий Кличко
© Getty Images / Horacio Villalobos
Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не явился на заседание Совета обороны, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник", — говорится в публикации.
По его словам, мэр украинской столицы не нашел времени, чтобы принять участие в мероприятии.
В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
В апреле в Верховной раде Украины депутат от партии “Европейская солидарностьВиктория Сюмар заявила, что в Киеве хотят отстранить Кличко от должности и передать руководство городом Ткаченко.
