23:54 03.10.2025
Китай предложил США инвестиции на триллион долларов, пишут СМИ

КНР предложил США инвестиции на $1 трлн ради отмены ограничений на сделки

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Китай добивается от администрации американского президента Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности, предложив инвестиции на сумму в один триллион долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета", - говорится в публикации.
По словам одного из источников агентства, ранее в текущем году китайская сторона обозначила потенциальную сумму инвестиций в размере в одного триллиона долларов в американскую экономику.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем
6 мая, 19:31
 
В миреКитайСШАДональд Трамп
 
 
