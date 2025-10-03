https://ria.ru/20251003/kirovgrad-2046230687.html
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня - РИА Новости, 03.10.2025
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня
Правоохранительные органы устанавливают личности двух подростков, которые подожгли венки у Вечного огня в Кировграде Свердловской области, сообщила пресс-служба РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:04:00+03:00
2025-10-03T17:04:00+03:00
2025-10-03T17:04:00+03:00
происшествия
кировград
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046230157_0:0:926:521_1920x0_80_0_0_f7f951ba1d54b333034ba89e9ce33e4e.jpg
https://ria.ru/20250912/ural-2041439058.html
кировград
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046230157_0:0:706:529_1920x0_80_0_0_72c1773c88d669bd615caeb800bb9d25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировград, свердловская область
Происшествия, Кировград, Свердловская область
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня
В Кировграде ищут двух подростков за поджог венков на Вечном огне
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личности двух подростков, которые подожгли венки у Вечного огня в Кировграде Свердловской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"По предварительной информации, в четверг в вечернее время двое несовершеннолетних, находясь на территории мемориального комплекса в честь погибших в годы Великой Отечественной войны города Кировграда
, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, подожгли от пламени мемориала "Вечный огонь" расположенные рядом венки, возложенные в честь погибших воинов", – рассказали в ведомстве.
Личности детей устанавливают сотрудники полиции, отметили в надзорном ведомстве, по инциденту начата проверка.
Судя по видео, распространенным в социальных сетях, большая часть венков у памятника сгорела.