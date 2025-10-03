Рейтинг@Mail.ru
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/kirovgrad-2046230687.html
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня - РИА Новости, 03.10.2025
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня
Правоохранительные органы устанавливают личности двух подростков, которые подожгли венки у Вечного огня в Кировграде Свердловской области, сообщила пресс-служба РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:04:00+03:00
2025-10-03T17:04:00+03:00
происшествия
кировград
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046230157_0:0:926:521_1920x0_80_0_0_f7f951ba1d54b333034ba89e9ce33e4e.jpg
https://ria.ru/20250912/ural-2041439058.html
кировград
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046230157_0:0:706:529_1920x0_80_0_0_72c1773c88d669bd615caeb800bb9d25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировград, свердловская область
Происшествия, Кировград, Свердловская область
В Кировграде ищут детей, спаливших венки у Вечного огня

В Кировграде ищут двух подростков за поджог венков на Вечном огне

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПодростки подожгли венки на мемориале Славы в Кировграде
Подростки подожгли венки на мемориале Славы в Кировграде - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Подростки подожгли венки на мемориале Славы в Кировграде
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личности двух подростков, которые подожгли венки у Вечного огня в Кировграде Свердловской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"По предварительной информации, в четверг в вечернее время двое несовершеннолетних, находясь на территории мемориального комплекса в честь погибших в годы Великой Отечественной войны города Кировграда, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, подожгли от пламени мемориала "Вечный огонь" расположенные рядом венки, возложенные в честь погибших воинов", – рассказали в ведомстве.
Личности детей устанавливают сотрудники полиции, отметили в надзорном ведомстве, по инциденту начата проверка.
Судя по видео, распространенным в социальных сетях, большая часть венков у памятника сгорела.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
На Урале установили личности подростков, жаривших зефир на Вечном огне
12 сентября, 13:19
 
ПроисшествияКировградСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала