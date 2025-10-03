Рейтинг@Mail.ru
СК назвал число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года
10:40 03.10.2025
СК назвал число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года
Более 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений киевского режима с 2014 года, из них 7,2 тысячи человек были убиты, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 03.10.2025
россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), киев
Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Киев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Более 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений киевского режима с 2014 года, из них 7,2 тысячи человек были убиты, сообщила пресс-служба СК РФ.
"С 2014 года возбуждено 8 167 дел о преступлениях киевского режима. По данным следствия, в результате агрессии Украины пострадало 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты 7 240, в том числе 225 несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник
