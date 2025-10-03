https://ria.ru/20251003/kiev-2046115165.html
СК назвал число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года
СК назвал число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года - РИА Новости, 03.10.2025
СК назвал число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года
Более 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений киевского режима с 2014 года, из них 7,2 тысячи человек были убиты, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 03.10.2025
СК назвал число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года
СК: более 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений Киева с 2014 года