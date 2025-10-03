Пленный рассказал, почему Киев не спешит забирать тела погибших

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киев не спешит забирать тела погибших в ходе конфликта военнослужащих, чтобы не платить компенсации их родным и близким, предположил пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко.

"Двухсотые" не забираются. А почему? Чтобы деньги не платить", - приводит Минобороны РФ слова украинского пленного.

В видеоролике, опубликованном российским ведомством, Моисеенко рассказал, что завод, на котором он работал, предоставлял "бронь" от службы в армии. Однако когда предприятие в 2024 году подало документы на "бронь", от военкомата пришёл отказ.