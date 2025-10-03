https://ria.ru/20251003/kiev-2046092615.html
Пленный рассказал, почему Киев не спешит забирать тела погибших
Пленный рассказал, почему Киев не спешит забирать тела погибших - РИА Новости, 03.10.2025
Пленный рассказал, почему Киев не спешит забирать тела погибших
Киев не спешит забирать тела погибших в ходе конфликта военнослужащих, чтобы не платить компенсации их родным и близким, предположил пленный военнослужащий ВСУ... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
украина
киев
украина
2025
Пленный Моисеенко: Киев не хочет платить компенсации за погибших военных
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киев не спешит забирать тела погибших в ходе конфликта военнослужащих, чтобы не платить компенсации их родным и близким, предположил пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко.
"Двухсотые" не забираются. А почему? Чтобы деньги не платить", - приводит Минобороны РФ
слова украинского пленного.
В видеоролике, опубликованном российским ведомством, Моисеенко рассказал, что завод, на котором он работал, предоставлял "бронь" от службы в армии. Однако когда предприятие в 2024 году подало документы на "бронь", от военкомата пришёл отказ.
Как отметил пленный, формально это было обосновано тем, что его военно-учётная специальность больше не подлежит "бронированию". Моисеенко сообщил, что сотрудники военкомата забрали его на проходной завода, когда тот возвращался с работы.