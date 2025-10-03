Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, почему Киев не спешит забирать тела погибших
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 03.10.2025 (обновлено: 08:21 03.10.2025)
Пленный рассказал, почему Киев не спешит забирать тела погибших
Пленный рассказал, почему Киев не спешит забирать тела погибших
Киев не спешит забирать тела погибших в ходе конфликта военнослужащих, чтобы не платить компенсации их родным и близким, предположил пленный военнослужащий ВСУ... РИА Новости, 03.10.2025
Пленный рассказал, почему Киев не спешит забирать тела погибших

Пленный Моисеенко: Киев не хочет платить компенсации за погибших военных

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киев не спешит забирать тела погибших в ходе конфликта военнослужащих, чтобы не платить компенсации их родным и близким, предположил пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко.
"Двухсотые" не забираются. А почему? Чтобы деньги не платить", - приводит Минобороны РФ слова украинского пленного.
В видеоролике, опубликованном российским ведомством, Моисеенко рассказал, что завод, на котором он работал, предоставлял "бронь" от службы в армии. Однако когда предприятие в 2024 году подало документы на "бронь", от военкомата пришёл отказ.
Как отметил пленный, формально это было обосновано тем, что его военно-учётная специальность больше не подлежит "бронированию". Моисеенко сообщил, что сотрудники военкомата забрали его на проходной завода, когда тот возвращался с работы.
В Купянске мобилизованные ВСУ добровольно сдались в плен
Вчера, 06:29
В Купянске мобилизованные ВСУ добровольно сдались в плен
Вчера, 06:29
 
