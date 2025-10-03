https://ria.ru/20251003/khischenie-2046180849.html

В Челябинске арестовали второго подозреваемого в хищении 41 миллиона рублей

В Челябинске арестовали второго подозреваемого в хищении 41 миллиона рублей - РИА Новости, 03.10.2025

В Челябинске арестовали второго подозреваемого в хищении 41 миллиона рублей

Второй задержанный по уголовному делу о хищении в Челябинске бюджетных средств в размере более 41 миллионов рублей арестован на два месяца, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.10.2025

2025-10-03T14:36:00+03:00

2025-10-03T14:36:00+03:00

2025-10-03T14:36:00+03:00

происшествия

челябинск

россия

омск

михаил волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Второй задержанный по уголовному делу о хищении в Челябинске бюджетных средств в размере более 41 миллионов рублей арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Как сообщало УФСБ России по региону, силовики из трех регионов провели операцию в Челябинске, Омске и Череповце и выяснили, что руководивший с октября 2024 по февраль 2025 год муниципальным унитарным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска) и директор ООО "Проекты и Решения" похитили более 41 миллиона рублей бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска, причем им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе. Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца представителя МУП "ПОВВ". "Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца задержанного ФСБ директора ООО "Проекты и Решения" Михаила Волкова, проходящего по делу о мошенничестве на сумму не менее 41 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20251002/khischenie-2045757594.html

челябинск

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия, омск, михаил волков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)