https://ria.ru/20251003/khischenie-2046137381.html
Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение 41 миллиона рублей
Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение 41 миллиона рублей - РИА Новости, 03.10.2025
Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение 41 миллиона рублей
В ходе масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце выявлено хищение бюджетных средств в размере более 41 миллиона рублей, арестован экс-руководитель РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:51:00+03:00
2025-10-03T11:51:00+03:00
2025-10-03T11:51:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20250930/novgorod-2045305286.html
челябинск
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение 41 миллиона рублей
В Челябинске арестовали экс-главу предприятия за хищение 41 млн рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. В ходе масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце выявлено хищение бюджетных средств в размере более 41 миллиона рублей, арестован экс-руководитель челябинского "Производственного объединения водоснабжения и водоотведения", сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
По данным пресс-службы, сотрудники УФСБ из трех регионов провели спецоперацию в Челябинске
, Омске
и Череповце
. В результате установлено, что руководивший с октября 2024 по февраль 2025 год муниципальным унитарным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска) и директор ООО "Проекты и Решения" по одному из выявленных эпизодов похитили более 41 миллиона рублей бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска. Также выяснилось, что им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте
и Миассе
.
"На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России
в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… Тракторозаводским районным судом Челябинска в отношении представителя МУП "ПОВВ" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
В отношении другого фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения, отмечается в сообщении.
Устанавливаются другие участники противоправной деятельности, поясняет УФСБ.