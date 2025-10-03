Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение 41 миллиона рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. В ходе масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце выявлено хищение бюджетных средств в размере более 41 миллиона рублей, арестован экс-руководитель челябинского "Производственного объединения водоснабжения и водоотведения", сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.