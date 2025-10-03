Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение 41 миллиона рублей
11:51 03.10.2025
Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение 41 миллиона рублей
В ходе масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце выявлено хищение бюджетных средств в размере более 41 миллиона рублей, арестован экс-руководитель
Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение 41 миллиона рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. В ходе масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце выявлено хищение бюджетных средств в размере более 41 миллиона рублей, арестован экс-руководитель челябинского "Производственного объединения водоснабжения и водоотведения", сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
По данным пресс-службы, сотрудники УФСБ из трех регионов провели спецоперацию в Челябинске, Омске и Череповце. В результате установлено, что руководивший с октября 2024 по февраль 2025 год муниципальным унитарным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска) и директор ООО "Проекты и Решения" по одному из выявленных эпизодов похитили более 41 миллиона рублей бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска. Также выяснилось, что им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе.
"На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… Тракторозаводским районным судом Челябинска в отношении представителя МУП "ПОВВ" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
В отношении другого фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения, отмечается в сообщении.
Устанавливаются другие участники противоправной деятельности, поясняет УФСБ.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили в 55-миллионной взятке
30 сентября, 10:17
 
