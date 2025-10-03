В Херсоне прогремели новые взрывы

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Серия очередных взрывов прогремела в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в пятницу этот же телеканал сообщал о нескольких взрывах в городе.