В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.10.2025
