ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой

СТАМБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа, следует из заявления движения.
"Движение ХАМАС заявляет о готовности освободить всех живых заложников оккупантов (Израиля. — Прим. ред.) и (передать. — Прим. ред.) тела в соответствии с формулой обмена, предложенной Трампом, при наличии необходимых условий "на земле" для обмена. ХАМАС в этой связи подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить это", — отметили в пресс-службе движения.
При этом заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереально в нынешних условиях.
Там также согласились на передачу управления сектором Газа.
"Движение вновь подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету, состоящему из числа независимых технократов, на основе национального палестинского консенсуса и при поддержке арабских и исламских стран", — уточнили в ХАМАС.
При этом движение заявило, что другие вопросы, включенные в план Трампа, касаются будущего анклава и неотъемлемых прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Там подчеркнули, что эти темы планируется обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.
Абу Марзук заявил Al Jazeera, что реализация пунктов плана Трампа требует детализации и разъяснений.
"Мы начнем переговоры по всем вопросам, связанным с движением и с оружием. <...> Реализация плана (Трампа. — Прим. ред.) невозможна без переговорного процесса", — сказал он.
Замглавы политбюро подчеркнул, что движение согласилось с планом Трампа принципиально, но конкретные пункты предстоит обсуждать. По его словам, ХАМАС передаст оружие "будущей палестинской власти".
Как сообщил катарский телеканал Al Arabi со ссылкой на источники, движение передало ответ на предложение Трампа. В документе ХАМАС высоко оценило усилия американского лидера и попросило разъяснения по нескольким пунктам.
План Трампа
В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Если движение откажется принять план, Нетаньяху пообещал "довести дело до конца".
