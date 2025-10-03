ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой

«

"Движение ХАМАС заявляет о готовности освободить всех живых заложников оккупантов (Израиля. — Прим. ред.) и (передать. — Прим. ред.) тела в соответствии с формулой обмена, предложенной Трампом, при наличии необходимых условий "на земле" для обмена. ХАМАС в этой связи подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить это", — отметили в пресс-службе движения.