Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 03.10.2025 (обновлено: 23:41 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/khamas-2046290921.html
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой - РИА Новости, 03.10.2025
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой
Палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T22:57:00+03:00
2025-10-03T23:41:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480160_0:268:2666:1767_1920x0_80_0_0_0254944368eddd0ea6212057be0a96e9.jpg
https://ria.ru/20251003/gaza-2046245507.html
https://ria.ru/20250925/gaza-2044435542.html
https://ria.ru/20251003/tramp-2046238090.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480160_141:0:2510:1777_1920x0_80_0_0_ed7071159ddbd5afe10a727633870a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 3 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа, следует из заявления движения.
«

"Движение ХАМАС заявляет о готовности освободить всех живых заложников оккупантов (Израиля. — Прим. ред.) и (передать. — Прим. ред.) тела в соответствии с формулой обмена, предложенной Трампом, при наличии необходимых условий "на земле" для обмена. ХАМАС в этой связи подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить это", — отметили в пресс-службе движения.

При этом заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереально в нынешних условиях.

Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
Вчера, 17:38
Там также согласились на передачу управления сектором Газа.
"Движение вновь подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету, состоящему из числа независимых технократов, на основе национального палестинского консенсуса и при поддержке арабских и исламских стран", — уточнили в ХАМАС.
При этом движение заявило, что другие вопросы, включенные в план Трампа, касаются будущего анклава и неотъемлемых прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Там подчеркнули, что эти темы планируется обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.
Абу Марзук заявил Al Jazeera, что реализация пунктов плана Трампа требует детализации и разъяснений.
«
"Мы начнем переговоры по всем вопросам, связанным с движением и с оружием. <...> Реализация плана (Трампа. — Прим. ред.) невозможна без переговорного процесса", — сказал он.
Замглавы политбюро подчеркнул, что движение согласилось с планом Трампа принципиально, но конкретные пункты предстоит обсуждать. По его словам, ХАМАС передаст оружие "будущей палестинской власти".
Как сообщил катарский телеканал Al Arabi со ссылкой на источники, движение передало ответ на предложение Трампа. В документе ХАМАС высоко оценило усилия американского лидера и попросило разъяснения по нескольким пунктам.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида
25 сентября, 21:29

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Если движение откажется принять план, Нетаньяху пообещал "довести дело до конца".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
Вчера, 17:19
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала