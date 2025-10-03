Рейтинг@Mail.ru
22:53 03.10.2025
ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа палестинскому комитету
2025
хамас, в мире
ХАМАС, В мире
ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа палестинскому комитету

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС подтверждает свое согласие передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса, говорится в заявлении движения в пятницу.
"Движение вновь подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету, состоящему из числа независимых технократов, на основе национального палестинского консенсуса и при поддержке арабских и исламских стран", - говорится в заявлении.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой
