ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа палестинскому комитету
ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа палестинскому комитету - РИА Новости, 03.10.2025
ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа палестинскому комитету
Движение ХАМАС подтверждает свое согласие передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса, говорится в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T22:53:00+03:00
2025-10-03T22:53:00+03:00
2025-10-03T23:04:00+03:00
хамас
в мире
ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа палестинскому комитету
ХАМАС дало согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету
БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС подтверждает свое согласие передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса, говорится в заявлении движения в пятницу.
"Движение вновь подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету, состоящему из числа независимых технократов, на основе национального палестинского консенсуса и при поддержке арабских и исламских стран", - говорится в заявлении.