ХАМАС согласилось освободить всех израильских заложников
ХАМАС согласилось освободить всех израильских заложников - РИА Новости, 03.10.2025
ХАМАС согласилось освободить всех израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T22:53:00+03:00
2025-10-03T22:53:00+03:00
2025-10-03T23:04:00+03:00
ХАМАС согласилось освободить всех израильских заложников
ХАМАС согласилось освободить израильских заложников и передать тела погибших
СТАМБУЛ, 3 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп
пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС
не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
"Движение ХАМАС заявляет о готовности освободить всех живых заложников оккупантов (Израиля
– ред.) и (передать – ред.) тела в соответствии с формулой обмена, предложенной Трампом, и при наличии необходимых условий "на земле" для обмена. ХАМАС в этой связи подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить это", - говорится в заявлении пресс-службы движения.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.