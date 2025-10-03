https://ria.ru/20251003/khamas-2046290492.html
СМИ: ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении огня в секторе Газа
СМИ: ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении огня в секторе Газа - РИА Новости, 03.10.2025
СМИ: ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении огня в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, которое предусматривает... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
сша
дональд трамп
сша
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сша, дональд трамп
СМИ: ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении огня в секторе Газа
Al Araby: ХАМАС попросило разъяснений отдельных пунктов по предложению Трампа