СМИ: ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении огня в секторе Газа
22:41 03.10.2025 (обновлено: 22:50 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/khamas-2046290492.html
СМИ: ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении огня в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, которое предусматривает... РИА Новости, 03.10.2025
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сша, дональд трамп
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Дональд Трамп
СМИ: ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении огня в секторе Газа

Al Araby: ХАМАС попросило разъяснений отдельных пунктов по предложению Трампа

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, которое предусматривает освобождение всех живых израильских заложников и передачу тел умерших, сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на свои источники.
Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
"ХАМАС представил посредникам свой ответ на план Трампа, в нем движение высоко оценило усилия президента Трампа и попросило разъяснений по нескольким пунктам", - отметили источники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
Вчера, 17:19
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСШАДональд Трамп
 
 
