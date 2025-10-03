https://ria.ru/20251003/kats-2046112921.html
Дело блогера Каца* поступило в суд
Уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* поступило в Хорошевский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:25:00+03:00
2025-10-03T10:25:00+03:00
2025-10-03T10:27:00+03:00
максим кац
происшествия
россия
москва
Дело Каца об уклонении от исполнения обязанностей иноагента поступило в суд