10:25 03.10.2025 (обновлено: 10:27 03.10.2025)
Дело блогера Каца* поступило в суд
Уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* поступило в Хорошевский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в... РИА Новости, 03.10.2025
максим кац
происшествия
россия
москва
Ольга Фомченкова
максим кац, происшествия, россия, москва
Максим Кац, Происшествия, Россия, Москва
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* поступило в Хорошевский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Уголовное дело в отношении Каца* М.Е. по части 2 статьи 330.1 УК РФ зарегистрировано 1 октября 2025 года", - следует из данных.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
