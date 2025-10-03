Завершилось расследование уголовного дела блогера Каца*

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Москве завершено расследование уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении блогера Максима Каца*, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице.

Блогер заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах), он включен в реестр иноагентов и находится за пределами России. Также Кац был заочно арестован судом.

"Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Максима Каца*. Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых преступных деяний... Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.

Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Каца* к 10 годам колонии. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.

В судебных документах, имеющихся у РИА Новости, уточняется, что Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.