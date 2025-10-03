https://ria.ru/20251003/kats-2046092191.html
Завершилось расследование уголовного дела блогера Каца*
Завершилось расследование уголовного дела блогера Каца* - РИА Новости, 03.10.2025
Завершилось расследование уголовного дела блогера Каца*
В Москве завершено расследование уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении блогера Максима Каца*, сообщили РИА Новости в ГСУ РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T08:14:00+03:00
2025-10-03T08:14:00+03:00
2025-10-03T08:30:00+03:00
москва
максим кац
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827718909_0:397:2047:1548_1920x0_80_0_0_66952a1e408f0b636bcf541491682f25.jpg
https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html
https://ria.ru/20250925/inoagenty-2044274273.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827718909_0:205:2047:1740_1920x0_80_0_0_6c472d2314d6f234014bc3ebc8ca8960.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим кац, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Максим Кац, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Завершилось расследование уголовного дела блогера Каца*
В Москве завершили расследование дела блогера Максима Каца
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Москве завершено расследование уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении блогера Максима Каца*, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице.
Блогер заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах), он включен в реестр иноагентов и находится за пределами России. Также Кац
был заочно арестован судом.
"Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве
завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Максима Каца*. Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых преступных деяний... Следователями столичного СК
собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине
в ходе СВО.
В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Каца* к 10 годам колонии. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.
В судебных документах, имеющихся у РИА Новости, уточняется, что Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.
* Физическое лицо, признанное иноагентом в России