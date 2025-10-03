Англиканскую церковь впервые возглавит женщина

ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. Король Карл III одобрил назначение на пост архиепископа Кентерберийского - главы англиканской церкви - Сары Маллалли, говорится в сообщении Даунинг-стрит.

"Король утвердил кандидатуру ее преподобия достопочтенной дамы Сары Маллалли на избрание коллегией каноников Кентерберийского собора на пост лорда-архиепископа Кентерберийского вместо его преподобия достопочтенного Джастина Портала Уэлби", - сообщили в канцелярии правительства.

Маллалли станет не только первой женщиной во главе англиканской церкви, но и самым молодым в истории архиепископом Кентерберийским - ей 63 года. В настоящее время Маллалли является епископом Лондона , пост главы церкви она займет в январе.

В настоящее время 63-летняя Маллалли является епископом Лондона, пост главы церкви она займет в январе.

Духовный сан Маллалли впервые приняла в 2001 году, а в 2004 году оставила свою карьеру в министерстве здравоохранения и перешла на постоянное служение в лондонском районе Саттон. В 2017 она стала епископом Лондона. В 2018 году она получила место в Палате лордов как представитель церкви. В 2005 году Маллалли получила титул дамы - женский вариант рыцарства - за заслуги в области здравоохранения.

Ранее Маллалли высказывалась в пользу благословения однополых браков в церкви. Когда англиканская церковь одобрила однополые браки в 2023 году, она назвала это "моментом надежды", но признала, что внутри церкви разногласия по этому поводу сохраняются.