Англиканскую церковь впервые возглавит женщина
Религия
Религия
 
13:33 03.10.2025 (обновлено: 13:56 03.10.2025)
Англиканскую церковь впервые возглавит женщина
Король Карл III одобрил назначение на пост архиепископа Кентерберийского - главы англиканской церкви - Сары Маллалли, говорится в сообщении Даунинг-стрит.
ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. Король Карл III одобрил назначение на пост архиепископа Кентерберийского - главы англиканской церкви - Сары Маллалли, говорится в сообщении Даунинг-стрит.
"Король утвердил кандидатуру ее преподобия достопочтенной дамы Сары Маллалли на избрание коллегией каноников Кентерберийского собора на пост лорда-архиепископа Кентерберийского вместо его преподобия достопочтенного Джастина Портала Уэлби", - сообщили в канцелярии правительства.
Британские принцы Уильям и Гарри - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Англии нашли мертвой кузину британских принцев, пишет Sun
22 июля, 10:49
Маллалли станет не только первой женщиной во главе англиканской церкви, но и самым молодым в истории архиепископом Кентерберийским - ей 63 года. В настоящее время Маллалли является епископом Лондона, пост главы церкви она займет в январе.
В настоящее время 63-летняя Маллалли является епископом Лондона, пост главы церкви она займет в январе.
Духовный сан Маллалли впервые приняла в 2001 году, а в 2004 году оставила свою карьеру в министерстве здравоохранения и перешла на постоянное служение в лондонском районе Саттон. В 2017 она стала епископом Лондона. В 2018 году она получила место в Палате лордов как представитель церкви. В 2005 году Маллалли получила титул дамы - женский вариант рыцарства - за заслуги в области здравоохранения.
Ранее Маллалли высказывалась в пользу благословения однополых браков в церкви. Когда англиканская церковь одобрила однополые браки в 2023 году, она назвала это "моментом надежды", но признала, что внутри церкви разногласия по этому поводу сохраняются.
Предыдущий архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ушел с поста в прошлом году на фоне скандала, связанного с обвинениями в бездействии по отношению к представителям духовенства, уличенным в насилии над несовершеннолетними.
Уэлский кафедральный собор англиканской церкви - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Церковь Англии ужесточила надзор за жалобами на насилие, пишут СМИ
12 февраля, 02:14
 
Религия, В мире, Лондон, Карл III
 
 
