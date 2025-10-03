https://ria.ru/20251003/karelija-2046145632.html
Почти 30 школьников подхватили острую кишечную инфекцию в Карелии
Почти 30 школьников подхватили острую кишечную инфекцию в Карелии - РИА Новости, 03.10.2025
Почти 30 школьников подхватили острую кишечную инфекцию в Карелии
Острая кишечная инфекция предварительно выявлена у 27 учеников начальных классов в поселке Новая Вилга в Карелии, сообщил республиканский минздрав. РИА Новости, 03.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Острая кишечная инфекция предварительно выявлена у 27 учеников начальных классов в поселке Новая Вилга в Карелии, сообщил республиканский минздрав.
"Второго октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция", – говорится на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что один ребёнок госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, его состояние "ближе к удовлетворительному". Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с лёгким течением заболевания.
"Все необходимые противоэпидемические мероприятия специалистами Прионежского филиала Республиканской больницы им. В.А. Баранова выполнены", – добавили в минздраве Карелии
