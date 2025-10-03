Почти 30 школьников подхватили острую кишечную инфекцию в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Острая кишечная инфекция предварительно выявлена у 27 учеников начальных классов в поселке Новая Вилга в Карелии, сообщил республиканский минздрав.

"Второго октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция", – говорится на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что один ребёнок госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, его состояние "ближе к удовлетворительному". Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с лёгким течением заболевания.