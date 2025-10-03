На Камчатке зафиксировали 29 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт - РИА Новости. Двадцать девять афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 13 афтершоков магнитудой до 5,1, один из них ощущался в населенных пунктах.
"За сутки произошли 29 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,5. Один из них ощущался жителями края", - проинформировали в главке.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.