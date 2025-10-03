Рейтинг@Mail.ru
Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря на Камчатке
Хорошие новости
 
01:46 03.10.2025 (обновлено: 15:04 03.10.2025)
Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря на Камчатке
Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря на Камчатке - РИА Новости, 03.10.2025
Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря на Камчатке
Детеныша дельфина обнаружили и спасли на берегу Охотского моря на Камчатке, сообщил глава Соболевского муниципального района Андрей Воровский. РИА Новости, 03.10.2025
хорошие новости
происшествия
охотское море
камчатка
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Спасение дельфина
Спасение дельфина
происшествия, охотское море, камчатка
Хорошие новости, Происшествия, Охотское море, Камчатка
Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря на Камчатке

Дельфина-малыша нашли на берегу Охотского моря в Соболевском районе Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Детеныша дельфина обнаружили и спасли на берегу Охотского моря на Камчатке, сообщил глава Соболевского муниципального района Андрей Воровский.
"В годовщину эпопеи спасения косаток из лимана реки Большой Воровской вновь Охотское море решило сделать "подарок" — оставило на своем берегу симпатичного малыша-дельфина. И вновь на месте первый оказал животному помощь один из тех, кто обнаружил и спасал косаток, — Алексей Величко", — написал он в соцсетях.
Глава района выразил благодарность местному жителю.
"Спасибо тебе, доброго сердца и души человек!" — добавил Воровский.

Год назад в этом же районе Камчатки проходила многодневная операция по спасению нескольких косаток, оказавшихся на мели в лимане реки Большой Воровской. Животных удалось освободить и выпустить в море.
Хорошие новости
 
 
Версия 2023.1 Beta
