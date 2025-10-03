https://ria.ru/20251003/kamchatka-2046069447.html
Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря на Камчатке
Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря на Камчатке
Детеныша дельфина обнаружили и спасли на берегу Охотского моря на Камчатке, сообщил глава Соболевского муниципального района Андрей Воровский. РИА Новости, 03.10.2025
Дельфина-малыша нашли на берегу Охотского моря в Соболевском районе Камчатки